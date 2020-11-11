Сооронкулова выдвинула свою кандидатуру на пост президента Кыргызстана

Клара Сооронкулова подала заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана.

Сегодня, 11 ноября, она в порядке самовыдвижения обратилась в ЦИК КР.

Сооронкулова Клара Сыргакбековна родилась 18 марта 1969 года рождения, является руководителем ОО "Школа права".

По состоянию на 11 ноября в Центральную избирательную комиссию поступили 12 заявлений от граждан Кыргызской Республики о выдвижении кандидатами на должность Президента Кыргызской Республики - это Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Бакыт Бакетаев, Канат Исаев, Абдыкаар Сыдыков, Сызыкбай Турдумалиев, Нурлан Мотуев, Рашид Тагаев, Женишбек Байгуттиев.

Напомним также, что Клара Сооронкулова бывшая судья Конституционной палаты Верховного суда КР. Она баллотировалась в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва, возглавляя партию "Реформа".