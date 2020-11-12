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Садык Шер-Нияз подал заявление в ЦИК о самовыдвижении в президенты КР

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- Оксана Гут
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В ЦИК поступило заявление от Садыка Шер-Нияза об участии в президентских выборах.

12 ноября он обратился с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики в порядке самовыдвижения.

Садык Шер-Нияз родился 10 марта 1969 года рождения, временно не работает.

Напоминаем, что по состоянию на 12 ноября в Центральную избирательную комиссию поступили 17 заявлений от граждан Кыргызской Республики о выдвижении кандидатами на должность президента Кыргызской Республики. Это Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Бакыт Бакетаев, Канат Исаев, Абдыкаар Сыдыков, Сызыкбай Турдумалиев, Нурлан Мотуев, Рашид Тагаев, Женишбек Байгуттиев, Клара Сооронкулова, Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Кубанычбек Кадыров, Элеонора Турдубекова.

Однако, отметим, что сегодня политолог Бакыт Бакетаев редакции VB.KG сообщил, что отказывается от участия в выборах в пользу Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/394034
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Садык Шер-Нияз, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (162 материалов)
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