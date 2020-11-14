Депутат, адвокат, поэт. Кто еще хочет стать президентом Кыргызстана

На 14 ноября в ЦИК для участия в выборах президента КР подано 40 заявлений.
Сегодня с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики в порядке самовыдвижения обратились:
- Мадинов Орозобек Капарбекович, 22 ноября 1968 года рождения, адвокат.
- Иманалиев Каныбек Капашович , 11 мая 1969 года рождения, депутат ЖК.
- Ормуков Темирлан Иниятович , 19 июня 1976 года рождения, трудового стажа не имеет.
- Араева Анаркуль Медербековна, 24 июня 1960 года рождения, пенсионер.
По состоянию на 11:40 часов 14 ноября в Центральную избирательную комиссию поступили 40 заявлений (отозвано 1 заявление - Б. Бакетаев) от граждан Кыргызской Республики о выдвижении кандидатами на должность президента Кыргызской Республики:
1. А. Мадумаров;
2. А. Абдылдаев;
3. К. Чороев;
4. Н. Нышанов;
5. Б. Асанов;
6. К. Исаев;
7. А. Сыдыков;
8. С. Турдумалиев;
9. Н. Мотуев;
10. Р. Тагаев;
11. Ж. Байгуттиев;
12. К. Сооронкулова;
13. А. Касенов;
14. А. Эсенбеков;
15. К. Кадыров;
16. Э. Турдубекова;
17. С. Шер-Нияз;
18. У. Кабылбеков;
19. И. Товкеев;
20. Б. Калмаматов;
21. Ж. Камчиев;
22. М. Арстанбек;
23. Т. Уметалиева;
24. А. Малиев;
25. М. Болгомбаев;
26. А. Зарипова;
27. К. Базаркулов;
28. Б. Романов;
29. Т. Жумабеков;
30. И. Ташов;
31. Е. Токтогулов;
32. К. Исмаилова;
33. М. Кайыпов;
34. Т. Бакир уулу;
35. К. Асанов;
36. Т. Ормуков;
37. С. Жапаров;
38. К. Иманалиев;
39. О. Мадинов;
40. А. Араева.