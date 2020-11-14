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Депутат, адвокат, поэт. Кто еще хочет стать президентом Кыргызстана

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- Оксана Гут
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На 14 ноября в ЦИК для участия в выборах президента КР подано 40 заявлений.

Сегодня с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики в порядке самовыдвижения обратились:

- Мадинов Орозобек Капарбекович, 22 ноября 1968 года рождения, адвокат.

- Иманалиев Каныбек Капашович , 11 мая 1969 года рождения, депутат ЖК.

- Ормуков Темирлан Иниятович , 19 июня 1976 года рождения, трудового стажа не имеет.

- Араева Анаркуль Медербековна, 24 июня 1960 года рождения, пенсионер.

По состоянию на 11:40 часов 14 ноября в Центральную избирательную комиссию поступили 40 заявлений (отозвано 1 заявление - Б. Бакетаев) от граждан Кыргызской Республики о выдвижении кандидатами на должность президента Кыргызской Республики:

1. А. Мадумаров;

2. А. Абдылдаев;

3. К. Чороев;

4. Н. Нышанов;

5. Б. Асанов;

6. К. Исаев;

7. А. Сыдыков;

8. С. Турдумалиев;

9. Н. Мотуев;

10. Р. Тагаев;

11. Ж. Байгуттиев;

12. К. Сооронкулова;

13. А. Касенов;

14. А. Эсенбеков;

15. К. Кадыров;

16. Э. Турдубекова;

17. С. Шер-Нияз;

18. У. Кабылбеков;

19. И. Товкеев;

20. Б. Калмаматов;

21. Ж. Камчиев;

22. М. Арстанбек;

23. Т. Уметалиева;

24. А. Малиев;

25. М. Болгомбаев;

26. А. Зарипова;

27. К. Базаркулов;

28. Б. Романов;

29. Т. Жумабеков;

30. И. Ташов;

31. Е. Токтогулов;

32. К. Исмаилова;

33. М. Кайыпов;

34. Т. Бакир уулу;

35. К. Асанов;

36. Т. Ормуков;

37. С. Жапаров;

38. К. Иманалиев;

39. О. Мадинов;

40. А. Араева.


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URL: https://www.vb.kg/394081
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Каныбек Иманалиев, Садыр Жапаров, ЦИК
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