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Залог в 1 млн сомов внесли 14 кандидатов в президенты Кыргызстана

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- Оксана Гут
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Сегодня истекает срок внесение избирательного залога от кандидатов в президенты Кыргызстана. На 11.00 часов 3 декабря сумму в 1 млн сомов на депозитный счет ЦИК внесли 14 кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

В частности, залог внесли:

1. Касенов Аймен Абдыталипович

2. Тольбаев Бабыржан Латиханович

3. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич

4. Жапаров Садыр Нургожоевич

5. Джеенбеков Равшан Бабырбекович

6. Тагаев Рашид Бакирович

7. Абакиров Эльдар Курманбекович

8. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович

9. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич

10. Асанов Курсан Сатарович

11. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич

12. Арстанбек Мыктыбек

13. Сегизбаев Абдил Кенешевич

14. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики информирует, что, согласно конституционному Закону "О выборах Президента Кыргызской Республики и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", кандидаты на должность Президента Кыргызской Республики не позднее чем за 37 календарных дней до дня выборов, то есть до 24:00 часов 3 декабря 2020 г. должны внести избирательный залог в десятитысячекратном размере от установленного законодательством расчетного показателя.


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URL: https://www.vb.kg/394757
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, деньги, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (179 материалов)
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