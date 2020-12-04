Выборы президента КР: На 4 декабря осталось 20 кандидатов

Из 39 кандидатов, оставшихся в предвыборной гонке за пост президента Кыргызстана, только 20 сдали подписные листы и внесли избирательный залог. Напомним, собрать не менее 30 тысяч подписей в свою поддержку и внести 1 млн сомов на депозитный счет ЦИК претенденты должны были до 00.00 часов 3 декабря.
Сдали подписи и внесли залог:
1. Абдиль Сегизбаев - 55 480 подписей
2. Адахан Мадумаров - 39 856
3. Аймен Касенов - 46 270
4. Арстанбек Абдылдаев - 47 998
5. Арстанбек Мыктыбек - 33 083
6. Бабыржан Тольбаев - 58 029
7. Бактыбек Калмаматов - 35 300
8. Женишбек Байгуттиев - 51 896
9. Клара Сооронкулова - 33 458
10. Кубан Чороев - 39 053
11. Курсан Асанов - 43 864
12. Равшан Джеенбеков - 39 874
13. Рашид Тагаев - 40 651
14. Садыр Жапаров - 59 998
15. Эльдар Абакиров - 43 630
И еще 5 кандидатов успели сдать подписные листы, однако о количестве подписей в них ЦИК не сообщает:
16. Саматбек Ибраев
17. Улукбек Кочкоров
18. Имамидин Ташев
19. Канатбек Исаев
20. Каныбек Иманалиев.
В настоящее время рабочая группа по приему подписных листов проводит проверку предоставленных подписных листов.
Отмечается, что 3 декабря, всего 11 граждан КР обратились в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах Президента Кыргызской Республики:
1. Б. Темишов;
2. А. Тукунов;
3. А. Малиев;
4. Т. Бакир уулу;
5. Ж. Камчиев;
6. А. Маматов;
7. А. Эсенбеков;
8. Б. Жумагулов;
9. А. Сыдыков;
10. С. Энназаров;
11 К. Исабеков
Ранее было отозвано 8 заявлений от кандидатов на пост Президента КР:
1. Б. Бакетаев;
2. Ж. Тургуналиев;
3. К. Исмаилова;
4. М. Кайыпов;
5. О. Мадинов;
6. Т. Жумабеков;
7. С. Турдумалиев;
8. С. Шер-Нияз;
Выборы Президента КР пройдут 10 января 2021 года. Предвыборная кампания начнется 15 декабря. Изначально свою кандидатуру на пост главы государства выдвигали 65 человек.