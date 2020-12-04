Выборы президента КР: На 4 декабря осталось 20 кандидатов

Из 39 кандидатов, оставшихся в предвыборной гонке за пост президента Кыргызстана, только 20 сдали подписные листы и внесли избирательный залог. Напомним, собрать не менее 30 тысяч подписей в свою поддержку и внести 1 млн сомов на депозитный счет ЦИК претенденты должны были до 00.00 часов 3 декабря.

Сдали подписи и внесли залог:

1. Абдиль Сегизбаев - 55 480 подписей

2. Адахан Мадумаров - 39 856

3. Аймен Касенов - 46 270

4. Арстанбек Абдылдаев - 47 998

5. Арстанбек Мыктыбек - 33 083

6. Бабыржан Тольбаев - 58 029

7. Бактыбек Калмаматов - 35 300

8. Женишбек Байгуттиев - 51 896

9. Клара Сооронкулова - 33 458

10. Кубан Чороев - 39 053

11. Курсан Асанов - 43 864

12. Равшан Джеенбеков - 39 874

13. Рашид Тагаев - 40 651

14. Садыр Жапаров - 59 998

15. Эльдар Абакиров - 43 630

И еще 5 кандидатов успели сдать подписные листы, однако о количестве подписей в них ЦИК не сообщает:

16. Саматбек Ибраев

17. Улукбек Кочкоров

18. Имамидин Ташев

19. Канатбек Исаев

20. Каныбек Иманалиев.

В настоящее время рабочая группа по приему подписных листов проводит проверку предоставленных подписных листов.

Отмечается, что 3 декабря, всего 11 граждан КР обратились в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах Президента Кыргызской Республики:

1. Б. Темишов;

2. А. Тукунов;

3. А. Малиев;

4. Т. Бакир уулу;

5. Ж. Камчиев;

6. А. Маматов;

7. А. Эсенбеков;

8. Б. Жумагулов;

9. А. Сыдыков;

10. С. Энназаров;

11 К. Исабеков

Ранее было отозвано 8 заявлений от кандидатов на пост Президента КР:

1. Б. Бакетаев;

2. Ж. Тургуналиев;

3. К. Исмаилова;

4. М. Кайыпов;

5. О. Мадинов;

6. Т. Жумабеков;

7. С. Турдумалиев;

8. С. Шер-Нияз;

Выборы Президента КР пройдут 10 января 2021 года. Предвыборная кампания начнется 15 декабря. Изначально свою кандидатуру на пост главы государства выдвигали 65 человек.