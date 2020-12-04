Погода
$ 84.66 - 84.89
€ 101.12 - 102.37

Выборы президента КР: На 4 декабря осталось 20 кандидатов

273  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Из 39 кандидатов, оставшихся в предвыборной гонке за пост президента Кыргызстана, только 20 сдали подписные листы и внесли избирательный залог. Напомним, собрать не менее 30 тысяч подписей в свою поддержку и внести 1 млн сомов на депозитный счет ЦИК претенденты должны были до 00.00 часов 3 декабря.

Сдали подписи и внесли залог:

1. Абдиль Сегизбаев - 55 480 подписей

2. Адахан Мадумаров - 39 856

3. Аймен Касенов - 46 270

4. Арстанбек Абдылдаев - 47 998

5. Арстанбек Мыктыбек - 33 083

6. Бабыржан Тольбаев - 58 029

7. Бактыбек Калмаматов - 35 300

8. Женишбек Байгуттиев - 51 896

9. Клара Сооронкулова - 33 458

10. Кубан Чороев - 39 053

11. Курсан Асанов - 43 864

12. Равшан Джеенбеков - 39 874

13. Рашид Тагаев - 40 651

14. Садыр Жапаров - 59 998

15. Эльдар Абакиров - 43 630

И еще 5 кандидатов успели сдать подписные листы, однако о количестве подписей в них ЦИК не сообщает:

16. Саматбек Ибраев

17. Улукбек Кочкоров

18. Имамидин Ташев

19. Канатбек Исаев

20. Каныбек Иманалиев.

В настоящее время рабочая группа по приему подписных листов проводит проверку предоставленных подписных листов.

Отмечается, что 3 декабря, всего 11 граждан КР обратились в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах Президента Кыргызской Республики:

1. Б. Темишов;

2. А. Тукунов;

3. А. Малиев;

4. Т. Бакир уулу;

5. Ж. Камчиев;

6. А. Маматов;

7. А. Эсенбеков;

8. Б. Жумагулов;

9. А. Сыдыков;

10. С. Энназаров;

11 К. Исабеков

Ранее было отозвано 8 заявлений от кандидатов на пост Президента КР:

1. Б. Бакетаев;

2. Ж. Тургуналиев;

3. К. Исмаилова;

4. М. Кайыпов;

5. О. Мадинов;

6. Т. Жумабеков;

7. С. Турдумалиев;

8. С. Шер-Нияз;

Выборы Президента КР пройдут 10 января 2021 года. Предвыборная кампания начнется 15 декабря. Изначально свою кандидатуру на пост главы государства выдвигали 65 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394797
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, деньги, политика, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (182 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  