Клара Сооронкулова намерена добиваться снятия с гонки Садыра Жапарова

Кандидат в президенты Клара Сооронкулова подала иск в административный суд Бишкека с требованием отменить постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о регистрации Садыра Жапарова в качестве кандидата в президенты.

- Мы подали заявление на постановление ЦИК о регистрации в качестве кандидата в президента Садыра Жапарова. Требуем , чтобы суд признал незаконным этот документ и отменил регистрацию Садыра Жапарова, - сказала Клара Сооронкулова.

В пользу своей позиции Сооронкулова приводит статью Конституции, в которой исполняющему обязанности президента запрещается баллотироваться на президентских выборах.

- Следовательно такое лицо теряет право участвовать в выборах. Но несмотря на это, он был зарегистрирован. С момента назначения выборов запрещена любая агитация, но мы все помним, что вплоть до последнего дня на посту Садыр Жапаров фактически проводил избирательную кампанию, встречался с избирателями в регионах. У него есть неограниченные ресурсы, так как на всех должностях расставлены его люди. В связи с этим мы считаем, что нарушен принцип равенства среди кандидатов, - сказала Клара Сооронкулова.

Напомним, сегодня, 15 декабря, началась предвыборная кампания перед досрочными выборами президента КР. На этот пост претендуют 18 кандидатов. Голосование назначено на 10 января.