Выборы президента КР. Теледебаты стартуют 28 декабря

Теледебаты кандидатов в Президенты Кыргызстана стартуют 28 декабря и пройдут в 2 тура. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР опубликовала расписание бесплатного эфирного времени телевещания для кандидатов на должность главы государства.
Напомним, 14 декабря, ЦИК провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей между кандидатами, участвующими на досрочных выборах Президента КР, назначенными на 10 января 2021 года.
Так, на теледебаты выделено в первом туре 2,5 часа эфирного времени КТРК с 20:00 до 22:30 часов. Во втором туре - 3 часа с 20:00 до 23:00 часов.
Теледебаты 1-тур
28 декабря, понедельник
29 декабря, вторник
30 декабря, среда
Теледебаты 2-тур
6 января, среда
7 января, четверг
8 января, пятница
Кандидатам также предоставляется бесплатное эфирное время на КТРК и "Эл ТР" на индивидуальное выступление и специальные репортажи.