Выборы президента КР. Теледебаты стартуют 28 декабря

Теледебаты кандидатов в Президенты Кыргызстана стартуют 28 декабря и пройдут в 2 тура. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР опубликовала расписание бесплатного эфирного времени телевещания для кандидатов на должность главы государства.

Напомним, 14 декабря, ЦИК провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей между кандидатами, участвующими на досрочных выборах Президента КР, назначенными на 10 января 2021 года.

Так, на теледебаты выделено в первом туре 2,5 часа эфирного времени КТРК с 20:00 до 22:30 часов. Во втором туре - 3 часа с 20:00 до 23:00 часов.

Теледебаты 1-тур

28 декабря, понедельник

Канатбек Исаев Клара Сооронкулова Адахан Мадумаров Аймен Касенов Бактыбек Калмаматов Каныбек Иманалиев

29 декабря, вторник

Мыктыбек Арстанбек Садыр Жапаров Рашид Тагев Арстанбек Абдылдаев Имамидин Ташов Эльдар Абакиров

30 декабря, среда

Бабыржан Тольбаев Курсан Асанов Равшан Джеенбеков Женишбек Байгуттиев Улукбек Кочкоров Абдил Сегизбаев.

Теледебаты 2-тур

6 января, среда

Садыр Жапаров Адахан Мадумаров Канатбек Исаев Курсан Асанов Эльдар Абакиров Аймен Касенов

7 января, четверг

Клара Сооронкулова Абдил Сегизбаев Арстанбек Абдылдаев Равшан Джеенбеков Рашид Тагев Каныбек Иманалиев

8 января, пятница

Улукбек Кочкоров Бабыржан Тольбаев Бактыбек Калмаматов Женишбек Байгуттиев Имамидин Ташов Мыктыбек Арстанбек.

Кандидатам также предоставляется бесплатное эфирное время на КТРК и "Эл ТР" на индивидуальное выступление и специальные репортажи.