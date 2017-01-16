Депутаты решили поехать на место авиакатастрофы

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Гулиза Авазова

Депутат Тазабек Икрамов предложил парламентариям поехать на место крушения грузового самолета в селе Дача-Суу. Такое предложение он внес сегодня, 16 января, на заседании Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

По его словам, "случилось такое горе для страны, и вместо заседания хотел бы предложить поехать депутатам вместе на место катастрофы". Другие заседающие нардепы с предложением согласились.

После рассмотрения всех вопросов заседание комитета закрыли, однако не было озвучено, сколько из них туда отправятся.

Отметим, в начале заседания председатель комитета Гулкан Молдобекова сказала, что, по последним данным, число погибших достигло 35 человек и до сих пор растет. "Погибли столько людей, детей. Некоторые спавшие дети так и не проснулись. Соболезнуем родителям", - добавила она.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлено Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353681
Теги:
авиакатастрофа, парламент
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (30 материалов)
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