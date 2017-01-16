Крушение Боинга 747: компания Boeing готова помочь кыргызской стороне

Компания Boeing готова оказать помощь кыргызстанским структурам. Об этом сообщается на сайте компании.

Boeing принес соболезнования семьям погибших в результате падения грузового самолета Боинг-747 в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Также в компании сообщили, что в случае необходимости техническая группа Boeing готова оказать содействие кыргызстанским структурам.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.