Крушение Боинга 747: Владимир Путин выразил соболезнования кыргызстанцам

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Айдана Абдуваитова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате падения самолета Боинг 747 в селе Дача-Суу в Сокулукском районе. Об этом сообщается на сайте главы России.

Почти сразу после официальных сообщений о трагедии Владимир Путин направил телеграмму Алмазбеку Атамбаеву с соболезнованиями. Он передал слова поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 в селе Дача-Суу. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены. В правительстве создана комиссия для изучения причины катастрофы, а транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по авиакатастрофе.

Сейчас на месте работают спасатели МЧС и врачи, которые ищут жертв под обломками разрушенных домов.

URL: http://www.vb.kg/353710
Теги:
авиакатастрофа, соболезнование, Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин
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