Найден черный ящик Боинга 747, упавшего в селе Дача-СУ

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Аида Джумашева

Специалисты вытащили из-под завалов самолета черный ящик. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

По его словам, бортовой самописец доставлен в оперативный штаб по расследованию крушения авиалайнера.

Завтра его передадут экспертам Международной авиационной комиссии, заявил Боронов.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлено Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353721
Теги:
авиакатастрофа
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (47 материалов)
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Комментарии
елена
16.01.2017, 18:54

смотрю на эти фотографии и слезы на глазах- мой родной город, что за беда произошла у тебя! Держись мой родной,соболезнования всем родным погибших, вы не одни, уверена что скорбит весь мир с вами, всем деткам пострадавшим здоровья и здоровья!!!

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