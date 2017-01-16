Вице-премьер: Виновных в авиакатастрофе установят после заключения МАК

Виновных в авиакатастрофе под Бишкеком установят после заключения Международного авиационного комитета. Об этом сегодня, 16 января, сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, по факту крушения воздушного судна в настоящий момент возбуждено уголовное дело, надзор за которым ведет Генеральная прокуратура.

"Количество пострадавших увеличилось до 13 человек. Среди них есть женщины и дети. Им сейчас оказывается помощь. Так как один из пострадавших скончался в больнице, число жертв достигло 32 человек. Из них 28 наших граждан и четыре члена экипажа. Расследование будут проводить в соответствии с нашим законодательством под надзором Генпрокуратуры. Создана группа из числа следователей МВД и других специалистов. Согласно международным правилам, виновных установят после заключения Международного авиакомитета", - сказал Абулгазиев.

Он добавил, что большую часть территории уже разобрали, но большие обломки, также согласно международным правилам, будут разбирать только утром.

Со слов чиновника, каждой семье пострадавших выделят по 100 тысяч сомов.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлено Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.