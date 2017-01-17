Найдено тело четвертого члена экипажа разбившегося самолета

Буквально полчаса назад найдено тело четвертого члена экипажа Боинга 747, разбившегося при посадке в поселке Дача-Суу. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

В настоящий момент спасатели продолжают расчистку места крушение самолета. Идет демонтаж крупных обломков воздушного судна.

Боронов сообщил, что в морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы опознано 37 тел.

Сегодня вечером в республику должны прибыть представители Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут собственное расследование по авиакатастрофе, заявил глава МЧС.

На месте крушения также находятся волонтеры для оказания помощи пострадавшим. Идет раздача горячего питания. Работает оперативный штаб по расследованию крушения авиалайнера. На место должен прибыть первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

Напомним, трагедия произошла 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлено Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.