Кыргызаэронавигация: Погода не была помехой для посадки Боинга 747

"Видимость полосы на момент посадки составляла 400 метров. Минимальный порог этого типа самолета 300 метров, ему хватало задела совершить посадку", - сообщил об этом сегодня, 17 января заместитель генерального директора "Кыргызаэронавигации" Карим Бутабаев на заседании Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша.

По его словам, борт мог спокойно сесть и это можно проверить по показаниям метеоприборов.

Он добавил, что самолет не кружил в полосе ожидания и экипаж решил сразу совершить посадку. Решение о посадке принимает командир, если даже плохие погодные условия.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 37 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.