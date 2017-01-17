Госслужащие перечисляют деньги семьям погибших и пострадавшим

Министерства и ведомства республики не остались в стороне в связи с трагедией, произошедшей с крушением самолета.

Так, аппарат президента сочувствует родным, близким, семьям погибших и пострадавших и перечислит однодневную заработную плату сотрудников для помощи семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе.

Правительство в целях оказания поддержки пострадавшим и семьям погибших выделит по 70 тысяч сомов.

Личный состав ГКНБ и МВД выражает соболезнования и тоже приняли решение перечислить однодневную зарплату.

Министерство образования и науки также выражает свои искренние соболезнования и перечисляет средства в фонд помощи.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 37 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.