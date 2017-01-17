Минтранс: Еще не найден черный ящик - речевой самописец Боинга 747

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Гулиза Авазова

"На каждом борту имеется три черных ящика. Вчера был найден самописец бортовых параметров, а поиски остальных продолжаются", - сообщила сегодня, 17 января, заместитель министра транспорта и коммуникаций Гульмира Абдралиева на заседании Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша.

По ее словам, речевой самописец позволит узнать, о чем говорили пилоты и подозревали ли они, что перелетели полосы, а также предпринимались ли ими какие-то шаги.

Она добавила, что кыргызстанская сторона не имеет права расшифровывать содержимое черного ящика.

Напомним, турецкая компания, которой принадлежит упавший грузовой самолета Боинг 474, готова возместить материальный и моральный ущерб пострадавшим.

По словам замминистра, ведутся переговоры авиационными властями Турции и непосредственно авиакомпанией АСТ Airlines.

"Они готовы и понимают по-человечески, однако возмещение ущерба под ответственностью страховой компании. Для начала должна быть выявлена причина", - добавила она.

Она отметила, что причина авиакатастрофы выяснится после проведенных работ комиссией по расследованию, в частности будет работать межведомственная комиссия, которая и будет подсчитывать урон, в том числе и денежные средства.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353790
Теги:
авиакатастрофа, парламент
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (47 материалов)
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