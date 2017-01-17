Вице-премьер: Неопознанных фрагментов тел нет

Все найденные фрагменты тел опознаны родственниками. Об этом сегодня, 17 января, сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, на сегодняшний день количество погибших в результате авиакатастрофы 38 человек, из которых четверо - члены экипажа.

"Сегодня утром спасатели МЧС нашли тело предварительно четвертого члена экипажа. Из девяти найденных фрагментов тел нет тех, кого не опознали. Идентификации частей тела не будет проводиться. Сколько человек под обломками осталось, пока еще неизвестно", - сказал Абулгазиев.

Он отметил, что сегодня прибудет представитель Межгосударственного авиационного комитета.

"Министр транспорта и коммуникаций разговаривал с представителем МАК. Она пообещала всячески оказывать помощь по заключению авиакатастрофы", - добавил вице-премьер-министр.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.