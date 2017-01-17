Абулгазиев: Заявлений о пропавших людях не поступало

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Аида Джумашева

Заявлений о пропавших людях в результате авиакатастрофы не поступало. Об этом сегодня, 17 января, сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, точной информации о количестве проживавших человек в пострадавших  домах нет. 

"Предварительно известно о 50 проживавших в этих домах людях. Поиски продолжаются, но о пропавших нет заявлений", - сказал Абулгазиев.

По поводу переселения жильцов села Дача-СУ, где произошла трагедия, вице-премьер отметил, что пока не будут решены проблемы пострадавших, вопрос об этом стоять не будет.

"Сначала нужно решить вопросы тех, кто пострадал от авиакатастрофы. В частности, первоначально решить вопрос захоронения жертв, а также жилья для пострадавших. На местах захоронения будет оказана материальная помощь от президента в размере 100 тысяч и от премьер-министра в 70 тысяч сомов. Вчера многие родственники забрали тела погибших для того, чтобы похоронить их на малой родине. Сегодня и завтра будут похороны. Представители правительства также будут участвовать на похоронах", - добавил чиновник.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353794
Теги:
авиакатастрофа, гуманитарная помощь, Мухамметкалый Абулгазиев
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (47 материалов)
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