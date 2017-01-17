Открыт единый спецсчет для помощи пострадавшим в крушении Боинга 747

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ВБ

МЧС Кыргызстана открыло специальный счет для перечисления средств пострадавшим в результате авиакатастрофы. Бизнес-сообщества, частные лица, министерства и ведомства, все желающие могут оказать финансовую помощь по нижеуказанным реквизитам:

Счет номер: 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР,

БИК: 440001

Код платежа: 14238900

г. Ош, ул. Моминова, 11

ОКПО: 22710535

ИНН: 00103200110150

Код УГНС 032 по г. Ош

Единый счет для перечисления средств пострадавшим в результате авиакатастрофы Боинг 747 поручил создать премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в ходе совещания по факту авиационной катастрофы Боинга.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о количестве погибших разнятся. Сообщают о 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353802
Теги:
благотворительность, правительство, МЧС
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (58 материалов)
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Комментарии
Нугманова Абдрашева
17.01.2017, 14:31
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Мои соболезнование

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Гражданин
17.01.2017, 15:14

да потом будет новость что кто то украл денег с этого счета, и долго будут выяснять кто это сделал

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Эльдар Алмазбеков
17.01.2017, 15:22
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Ну и где все наши политики и чиновники! Давайте уже! Открывайте свои толстые кошельки и скидывайтесь им на похороны и лечение, а так же на постройку новых домов!!! Жлобы!

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Бюджетник
17.01.2017, 15:23

Правильное решение, еще бы указать сумму, какое ведомство сколько перечислило,  для точности. 

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