Открыт единый спецсчет для помощи пострадавшим в крушении Боинга 747

МЧС Кыргызстана открыло специальный счет для перечисления средств пострадавшим в результате авиакатастрофы. Бизнес-сообщества, частные лица, министерства и ведомства, все желающие могут оказать финансовую помощь по нижеуказанным реквизитам:

Счет номер: 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР,

БИК: 440001

Код платежа: 14238900

г. Ош, ул. Моминова, 11

ОКПО: 22710535

ИНН: 00103200110150

Код УГНС 032 по г. Ош

Единый счет для перечисления средств пострадавшим в результате авиакатастрофы Боинг 747 поручил создать премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в ходе совещания по факту авиационной катастрофы Боинга.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о количестве погибших разнятся. Сообщают о 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.