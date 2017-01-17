МАК: Расследование катастрофы под Бишкеком началось

Межгосударственный авиационный комитет начал расследование авиакатастрофы под Бишкеком. Об этом сообщили на сайте комитета.

"На основании Межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, участником которого является Кыргызская Республика, и авиационного законодательства Кыргызской Республики техническое расследование авиационного происшествия проводится комиссией МАК с участием представителей Кыргызстана. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что комиссия тесно сотрудничает с правительственной комиссией КР по ликвидации последствий и оказанию помощи родственникам пострадавших.

Сроки окончания работы пока не сообщаются.

Напомним, вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что виновных в авиакатастрофе под Бишкеком установят после заключения Международного авиационного комитета.

Трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о жертвах разнятся. Число погибших 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.