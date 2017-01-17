Более 10 тонн гуманитарной помощи собрали бишкекчане

На 15.00, по данным МЧС, в пункте приема гуманитарной помощи по адресу: г. Бишкек, ул.Горького, 142, в общем получили более 10 тонн вещей и продуктов:

Одежда различного вида – 9 тонн; макароны – 100 кг; подсолнечное масло – 30 л; продукты питания – 30 кг; мука – 1 т; вода – 20 л; туалетная бумага – 100 шт; мыломоющие средства – 10 кг; Собрано – 65 290 сомов (наличными).

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о количестве погибших разнятся. Сообщают о 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.