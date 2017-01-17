В Кыргызстан прибыли представители МАК

Сегодня, 17 января, примерно в 18.00 в аэропорт "Манас" прилетели представители Международного авиационного комитета:

Председатель Комиссии - Леонид Каширский Валентин Синицын Владимир Киселев Роман Секлетов Нина Кожевникова Татьяна Александрова

Пока никаких комментариев они не дают.

Отметим, что сотрудники МЧС продолжают поиски черного ящика, который вел звукозапись кабины пилотов. Пока найдены только два из трех черных ящиков.

Напомним, трагедия произошла 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлено Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.