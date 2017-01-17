Найден второй "черный ящик" на месте авиакатастрофы Боинга 747

На месте авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" в селе Дачи-СУ в ходе поисково-спасательных работ найден второй "черный ящик".

Напомним, вчера, 16 января, на месте катастрофы был найден первый бортовой самописец.

Анализом данных с "черных ящиков" займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Напомним, трагедия произошла 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлено Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.