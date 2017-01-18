Около полумиллиона сомов собрали бишкекчане для пострадавших

Соотечественники продолжают оказывать финансовую поддержку пострадавшим от авиакатастрофы. По словам руководителя благотворительного фонда "Помогать легко" Динары Аляевой, пожертвования, переданные через детский хоспис, составляют почти полмиллиона сомов наличными.

"На данный момент собрано уже 460 тыс. 600 сомов и 200 долларов. Пока это вся сумма, возможно, будут еще поступления. А затем эти средства будут распределены между семьями пострадавших", - сообщила Аляева.

Пока никто не может точно сказать, сколько собрано средств, сумма постоянно увеличивается. Аналогичная ситуация происходит и со сбором теплых вещей и продуктов питания. По данным МЧС, вчера, 17 января, было собрано 10 тонн гумпомощи. Но пункты приема продолжают работать.

"Мы пока еще собираем. Три дня будем собирать. И сегодня мы уже сможем предоставить информацию, сколько уже собрано гуманитарной помощи, позднее мы проинформируем. По собранной сумме тоже скажем позднее, пока данные уточняются", - сообщила пресс-секретарь МЧС КР Элмира Шерипова.

Тем временем кыргызстанцы продолжают приносить вещи и продукты питания в пункты приема гуманитарной помощи.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.