Обнаружен второй "черный ящик" на месте крушения самолета

Сотрудники МЧС в ходе поисково-спасательных работ обнаружили второй "черный ящик" с места авиакатастрофы Боинга 747.

В настоящий момент спасатели продолжают разбор мелких завалов, работает спецтехника.

Как уточняется, в ходе полного обследования места крушения под завалами никого из местных жителей не осталось.

Крупные части самолета, а главное - хвостовую часть Боинга должны демонтировать после предварительного заключения Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В настоящее время представители МАК работают на месте происшествия.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.