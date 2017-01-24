МЧС проводит отбор проб почвы, воздуха и воды в селе Дача-СУ

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ВБ

Относительно информации о том, что МЧС КР "не убрало авиакеросин, вследствие чего есть люди с отравлением", ведомство сообщает следующее.

Во время авиакрушения Боинга 747 в селе Дача-СУ основная часть авиакеросина сгорела полностью. Оставшееся топливо в обломках крыла порядка 100 литров было слито в установленном порядке.

"Больше керосина на месте авиакатастрофы не осталось. Соответствующие службы гражданской защиты проводят работу по отбору проб почвы, воздуха и воды. Информация по анализу проб будет представлена дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 39 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/354198
Теги:
авиакатастрофа, дети, отравление, МЧС
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