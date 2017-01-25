Определена граница утечки при разливе керосина во время авиакатастрофы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По ее данным, утечка авиатоплива произошла на улице Линейной, № 9, где расположены 25 домов. Забор почвы проведен в местах с наибольшим запахом керосина.

Всего взято 6 проб, они направлены в Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ДПЗ и ГСЭН) для лабораторного исследования.

Кроме этого, был привлечен специалист ГСЭН, который провел замеры в точках отбора и по показаниям прибора газоанализатора "Драйгер" не обнаружил высокого концентрата метана, окиси углерода и сероводорода в процентном соотношении кислорода.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 39 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.