В Горкенеше не перестают мечтать о бесплатном транспорте

Мэр Бишкека Азиз Суракматов пообещал не увеличивать плату за проезд в общественном транспорте, что очень обрадовало горожан. Тем не менее нашлись среди жителей столицы и такие, которые напомнили и про предвыборное обещание партии "Кыргызстан" сделать общественный транспорт вообще бесплатным. Этот вопрос редакция VB.KG адресовала лидеру "кыргызстанцев" в Бишкекском горкенеше Таалайбеку Сагынову.

По его словам, фракция не только не отказывается от своего обещания, но и делает все возможное, чтобы это стало реальностью в недалеком будущем. Так как бесплатный общественный транспорт - это инструмент для решения многих злободневных проблем в столице.

- Когда мы с нашими коллегами писали предвыборную программу, то мы на самом деле желали осуществить эту идею. Но не потому, что мы такие добрые, и поэтому обещаем все блага. Нет. Дело в том, что сегодня определенные подходы к управлению городом требуют кардинальных перемен. Для начала приведу примеры. В Монголии с 1 января прошлого года электроэнергия дается бесплатно в ночное время. Опять-таки, не потому, что правительство Монголии решило проявить доброту. Просто сегодня вопрос экологии в Улан-Баторе стоит очень остро. И бесплатная электроэнергия дается ночью для того, чтобы жители города отошли от традиционной привычки отапливаться каменным углем и начали это делать электричеством. Там поняли, что вопросы экологии потом дороже обойдутся, чем предоставление бесплатной электроэнергии. Таким простым ходом правительство Монголии стимулирует своих граждан переходить на экологически безопасные источники энергии. Следующий пример. В Эстонии общественный транспорт бесплатный. Этот проект вошел в десятку самых лучших инновационных идеи в мире. А инновация в том, что эстонцы таким способом, во-первых, привлекают в город своих жителей, которые наоборот стали предпочитать жить в селах. И так как у них наиболее промышленный город, то им надо, чтобы люди, наоборот, приезжали в столицу. Во-вторых – бесплатный проезд предоставляется тем жителям города, которые оплатили все налоги, - уточнил он.

Депутат убежден, что и в Бишкеке необходимо последовать примеру эстонцев. Так как не все горожане добросовестно платят налоги, что в свою очередь отражается на бюджете столицы.

- В среднем на троллейбусное управление и автопарк ежегодно мэрия Бишкека выделяет примерно 300 миллионов сомов ежегодно. При этом они сами зарабатывают 100 миллионов сомов. Поэтому перед нами стояла задача – найти способ замещения этих средств. И мы хотели не просто дать бесплатный общественный транспорт, а сделать его инструментом для того, чтобы наши жители платили все налоги. К примеру, тому же Тазалыку платят всего лишь 45 процентов населения города. Официально в каждом районе столицы сдается лишь 100 квартир. Но вы же прекрасно знаете, что это цифра гораздо больше. Поэтому главный вопрос, который стоял перед нами, это администрирование. Для начала мы хотим объединить все коммунальные налоги в единый, чтобы одна квитанция приходила на все услуги. Сейчас в 6 микрорайоне проводим пилотный проект. И поэтому мы сегодня говорим: если хотим наладить администрирование, то нужно добиться, чтобы все платили налог. Тогда вопрос 100 миллионов сомов сам собой отпадет, - продолжил нардеп.

Кроме того, отметил Таалайбек Жолдошбекович, бесплатный общественный транспорт будет способствовать экологии и разгрузке города.

- Вы смотрите, какие пробки у нас образуются. Стало невозможно ездить. Водители кругом хамят друг другу. Поэтому мы полагаем, что если наладим хороший общественный транспорт, тогда, соответственно, путем стимуляции, водители пересядут на него. По крайней мере, об этом говорит опыт Таллина. Ведь это удобнее и дешевле. И мы сразу решаем несколько вопросов: экологии, пробок и количества ДТП.

В заключение депутат столичного горкенеша рассказал, каким образом можно осуществить их идею – предоставить горожанам бесплатный общественный транспорт.

- Мы прекрасно понимали, что для того, чтобы реализовать нашу идею, надо поднимать доходную часть города. Ее, я уверен, сегодня можно поднять как минимум на 50 процентов за счет внутренних резервов. Я об этом уже говорил новому мэру прямо по пунктам: ЖКХ, образование, налоговые доходы. Все это в 16 пунктах я изложил и передал новому градоначальнику. К тому же тенденция за последние годы показывает, что бюджет города ежегодно растет в среднем на 2-4 процента, а бюджет развития падает. В 2012 году бюджет развития составлял 200 миллионов, потом мы выросли до 1,5 миллиарда сомов, и в этом году цифра упала до 300 миллионов сомов. То есть у нас нет денег. Мэр сказал, что возьмет наши предложения на вооружение, и поэтому посмотрим, как это будет осуществляться. В любом случае наша фракция намерена где-то через месяц поднять этот вопрос снова.

Что вы, уважаемые читатели, думаете об инициативе фракции от партии "Кыргызстан"? Верите ли вы, что ради бесплатного транспорта поголовно все горожане начнут платить налоги, в т.ч. за сдаваемые в аренду квартиры? И хватит ли этих денег? И можно ли сравнивать экономики Бишкека и Таллина?