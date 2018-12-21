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В Финполе серьезные кадровые перестановки и назначения

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Нурлан Казабеков с 20 декабря назначен начальником Управления ГСБЭП при ПКР по г. Бишкек. Ранее эту должность занимал М.М. Марасулов.

Казабеков Нурлан Жолдошбекович

Имеет воинское звание - майор

Родился 18 июля 1983 года

Национальность: кыргыз

Образование: высшее - юридическое

Трудовая деятельность:

2005г. – 2008 г. Агентство по реорганизации банков и реструктуризации долгов при Правительстве Кыргызской Республики "ДЕБРА";

С 2008 года по ноябрь 2018 года работал на различных должностях в ГКНБ КР.

Аалы Кутманов с 20 декабря 2018 года назначен начальником Центрального Аппарата УОР ГСБЭП при ПКР. Эта должность была вакантной.

Кутманов Аалы Осмонович

Специальное звание – Полковник МВД КР

Родился: 29.01.1972 года

Национальность: кыргыз

Образование: высшее

Трудовую деятельность начал с 1993 года в органах внутренних дел в качестве оперуполномоченного ОБЭП МВД КР.

В период с 1993 по 2013 год работал на различных должностях по линии борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями в МВД КР.

В период с 2013 по 2017 г. работал в ГУБОПиК МВД КР.

С 2017 по ноябрь 2018 года занимал должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам Отдела по пресечению преступных доходов и ОПГ 3 управления СКМ МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/375661
Теги:
кадры, назначение, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, Нурлан Казабеков, Аалы Кутманов
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