Где именно зарегистрированы новые случаи COVID-19? Информация Минздрава

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Бишкеке, Чуйской и Джалал-Абадской областях. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.
Так, в Бишкеке обнаружено 6 новых случаев, в Чуйской области – 1, в Джалал-Абадской области – 7. Всего за сутки выявлено 14 новых пациентов с COVID-19.
В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 130. Из них:
Из зарегистрированных положительных случаев – 72 женщины, 58 – мужчин. 61
По республике на обсервации находится 1900 человек. Из них:
Напомним, 18 марта в Кыргызстане были выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим правительство ввело режим ЧС в регионах, где проживали больные. Позже был объявлен режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. После того, как первые пациенты были обнаружены в Бишкеке и Оше, в этих городах, а также в Джалал-Абаде был введен режим чрезвычайного положения. 3 апреля стало известно о первой смерти пациента от коронавируса.