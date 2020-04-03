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Где именно зарегистрированы новые случаи COVID-19? Информация Минздрава

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- Екатерина Улитина
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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Бишкеке, Чуйской и Джалал-Абадской областях. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Так, в Бишкеке обнаружено 6 новых случаев, в Чуйской области – 1, в Джалал-Абадской области – 7. Всего за сутки выявлено 14 новых пациентов с COVID-19.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 130. Из них:

  1. Джалал-Абадская область – 61
  2. Ошская область – 30
  3. Чуйская область – 6
  4. Баткенская область – 3
  5. г.Ош – 10
  6. г.Бишкек – 14
  7. Нарынская область – 4
  8. Иссык-Кульская область – 2

Из зарегистрированных положительных случаев – 72 женщины, 58 – мужчин. 61

По республике на обсервации находится 1900 человек. Из них:

  1. г. Бишкек – 403
  2. Чуйская область – 173
  3. г. Ош – 56
  4. Ошская область – 263
  5. Джалал-Абадская область – 189
  6. Баткенская область – 584
  7. Нарынская область – 108
  8. Таласская область – 24
  9. Иссык-Кульская область – 100

Напомним, 18 марта в Кыргызстане были выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим правительство ввело режим ЧС в регионах, где проживали больные. Позже был объявлен режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. После того, как первые пациенты были обнаружены в Бишкеке и Оше, в этих городах, а также в Джалал-Абаде был введен режим чрезвычайного положения. 3 апреля стало известно о первой смерти пациента от коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/386811
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, Минздрав, Сабиржан Абдикаримов
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Сюжет: Коронавирус (50 материалов)
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