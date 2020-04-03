Где именно зарегистрированы новые случаи COVID-19? Информация Минздрава

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Бишкеке, Чуйской и Джалал-Абадской областях. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Так, в Бишкеке обнаружено 6 новых случаев, в Чуйской области – 1, в Джалал-Абадской области – 7. Всего за сутки выявлено 14 новых пациентов с COVID-19.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 130. Из них:

Джалал-Абадская область – 61 Ошская область – 30 Чуйская область – 6 Баткенская область – 3 г.Ош – 10 г.Бишкек – 14 Нарынская область – 4 Иссык-Кульская область – 2

Из зарегистрированных положительных случаев – 72 женщины, 58 – мужчин. 61

По республике на обсервации находится 1900 человек. Из них:

г. Бишкек – 403 Чуйская область – 173 г. Ош – 56 Ошская область – 263 Джалал-Абадская область – 189 Баткенская область – 584 Нарынская область – 108 Таласская область – 24 Иссык-Кульская область – 100

Напомним, 18 марта в Кыргызстане были выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим правительство ввело режим ЧС в регионах, где проживали больные. Позже был объявлен режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. После того, как первые пациенты были обнаружены в Бишкеке и Оше, в этих городах, а также в Джалал-Абаде был введен режим чрезвычайного положения. 3 апреля стало известно о первой смерти пациента от коронавируса.