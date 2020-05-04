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Въезд в Бишкек "за 2 тыс сомов": Хочешь работать – сдавай тест на COVID-19?

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- Оксана Гут
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С 11 мая при снятии в Бишкеке режима ЧП мэрия рассматривает возможность введения определенных ограничительных мер при въезде в столицу для автомобилей и людей. Об этом сегодня, 4 мая, на онлайн брифинге заявила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова.

В частности, отметила она, это предъявление наряду с пропусками справок о прохождении анализов на COVID-19 посредством экспресс - или ПЦР-тестов.

По данным Кузнецовой, на сегодня на 22-х санитарно-карантинных приграничных с Бишкеком постах задействованы 146 медработников из городских медучреждений.

То есть, жители других областей, собирающиеся въехать в столицу на работу по полученному пропуску, должны будут самостоятельно сдать анализ на коронавирус. Экспресс-тест, напомним, не особо надежен, а ПЦР-тесты (если вы не выявленный контактный или не недавно прибывший из-за рубежа) делают в частной лаборатории по цене более 2 тысяч сомов. Выходит, если хочешь вернуться на работу - за пересечение поста заплати.

Как часто придется сдавать такой тест – ведь известно, что один анализ не дает 100%-го результата- открытый вопрос, (по запросу VB.KG) он решается Минздравом.

Пока такие меры еще не введены в столице, редакция решила узнать про опыт Иссык-Кульской области. Там с сегодняшнего дня, 4 мая, введены существенные ограничения на въезд и выезд с территории региона – предъявление справки о прохождении теста на коронавирус в том числе.

Отметим, такое решение было принято оперативным штабом Иссык-Кульской области по поручению Республиканского штаба по борьбе с COVID-19.

"У нас в области было зарегистрировано 10 зараженных коронавирусом. Из них девять уже вылечились. Поэтому для нас главное – сохранить хорошую эпидемиологическую обстановку. Сейчас каждый регион принимает меры в соответствии со своей географической особенностью. Поэтому в преддверии сезона это вынужденный шаг, - отметил в разговоре с VB.KG пресс-секретарь полпреда в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев и продолжил, - У нас был случай, когда местный житель выехал в Бишкек, а по возвращению у него появились симптомы СOVID-19. Вирус не подтвердился, но все же риск остается. Мы просим граждан с пониманием отнестись к таким мерам.

Местные власти призывают граждан выезжать и въезжать на территорию области только при условии крайней необходимости. Работа, бизнес в числе обоснованных причин.

"Пропуска при выезде имеют право давать районные администрации и мэрии городов. Так как с 1 мая разрешили в столице некоторые виды деятельности и, в частности, работу строительных организаций, многие местные жители просят выехать на длительное время на работу. Они получают пропуска, как и те, кому необходима экстренная операция и лечение", - сообщил Кожоев.

И о нововведении – справка об отрицательном результате на коронавирус, которую нужно предъявлять на блок-постах, действует всего четыре дня (!).

"Тесты на COVID-19 могут быть проведены, как в государственных, так и в частных лабораториях. По рекомендациям врачей, они действительны четыре дня, потом необходимо подтверждать результат. В любом случае, человек, приехавший с другого региона, автоматически попадает под домашний карантин на две недели. Соседние области сейчас для нас являются неблагоприятными по эпидемиологической ситуации. Мы лишь хотим защитить здоровье населения", - заключил пресс-секретарь полпреда в Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/387806
Теги:
безработица, Иссык-Кульская область, перекрытие дорог, правительство, Бишкек, Кыргызстан, деньги, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (130 материалов)
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