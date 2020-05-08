Пора подумать об экономике. Эльвира Сурабалдиева о продлении ЧП

Нужно дать людям возможность работать и зарабатывать себе на жизнь. Я считаю, что режим строгого карантина пора завершать, но при этом продолжать придерживаться строгих санитарных правил. Таким мнением с VB.KG поделилась депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева.

- Государство исчерпало свои ресурсы. Уже очевидно, что больше нет возможности поддерживать население, а число нуждающихся ежедневно растет. Непростое время переживают уже не только

социально-уязвимые слои населения, но и люди со сравнительно высоким уровнем жизни, у которых есть крыша над головой и машина. Нужно дать возможность людям работать и зарабатывать и подумать об экономике, - считает Эльвира Сурабалдиева.

Она добавила, что на понедельник 11 мая не планируется проведение заседания Жогорку Кенеша.

- Следующее заседание Жогорку Кенеша назначено на 13 мая. Получается, что 11 мая режим ЧП прекращает действовать. Но нельзя исключить возможность того, что если произойдет резкий скачок заболеваемости, то депутатов могут собрать для срочного заседания, на котором поднимут вопрос о продлении режима ЧП. Пока такой информации нет, - продолжила Эльвира Сурабалдиева.

Депутат отмечает, что даже после снятия режима ЧП, население должно придерживаться строгих санитарных правил и соблюдать дистанцию, чтобы снизить риск заражения. Кроме того, власти могут сохранять определенные меры, которые будут препятствовать распространению вируса.

- Я против строгих карательных мер. Людям и так тяжело, зачем их обременять еще и штрафами. Но, нужно усилить разъяснительную работу, рассказывать, что соблюдение простых правил может спасти жизни. Нужно показывать, как проходит лечение у пациентов, как работают врачи, куда привозят больных с коронавирусом, - заключила Эльвира Сурабалдиева.

Напомним, в Кыргызстане с 25 марта в ряде населенных пунктов действует режим чрезвычайного положения. Его продлевали дважды – до 30 апреля и до 11 мая.

Правительство разработало план поэтапного возобновления работы субъектов экономической активности.

Представители мэрии Бишкека на брифинге сообщили, что после завершения режима ЧП будут введены дополнительные меры предосторожности. Такие как карантинные посты внутри Бишкека и ограничения на въезд в столицу.