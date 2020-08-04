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Выборы-2020. В избирательном фонде одной из 43-х партий уже миллионы сомов

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- Оксана Гут
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В избирательном фонде одной из партий уже миллионы сомов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

Отмечается, что 41 политическая партия из 43-х образовали избирательные фонды, открыв специальные счета в двух установленных ЦИКом банковских учреждениях: ОАО "РСК Банк" и ОАО "Айыл Банк".

По данным ЦИК, по состоянию на 24 июля на счет партии "Мекеним Кыргызстан" зачислено 3 млн сомов. Израсходовано 550 тыс. 655 сомов.

На счету у партии "Социал-демократы" 103 тыс. 450 сомов, израсходовано 59 тыс. 4 сома.

У "Партии зеленых Кыргызстана" на счету всего 200 сомов, израсходовано 0.

На фонд партии "Бир бол" зачислено 76 тыс. сомов, потрачено 75 тыс. 373 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/390660
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, деньги, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (15 материалов)
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