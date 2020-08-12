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Сколько денег в избирательных фондах партий - свежие данные ЦИК

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- Оксана Гут
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Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на своем сайте опубликовала информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политических партий по состоянию на 7 августа.

Напомним, 44 партии уведомили ЦИК об участии в выборах, две партии не открыли в срок избирательные фонды, что означает их выбывание из политической гонки. На сегодня не все партии пополнили свои избирательные фонды. По последним данным на 7 августа, деньги поступили только от 12 политических организаций. Из них больше всего средств у партии "Кыргызстан" – у них в фонде 10 миллионов сомов. Меньше всего у "Партии зеленых" – 200 сомов.

ПП "Мекеним Кыргызстан"

Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа – 3 млн 35 тыс сомов

Израсходовано – 2 млн 718 тыс 405 сомов.

ПП "Социал-Демократы"

Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 1 млн 703 тыс 510 сомов

Израсходовано - 1 млн 544 тыс 8 сомов.

ПП "Зеленых Кыргызстана"

Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 200 сомов

Израсходовано - 0.

ПП "Бир Бол"

Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 9 млн 676 тыс сомов

Израсходовано – 5 млн 269 тыс 140 сомов.

ПП "Республика"

Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 800 тыс сомов

Израсходовано – 120 тыс 400 сомов.

ПП "Биримдик"

Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 200 тыс сомов

Израсходовано – 80 тыс 25 сомов.

ПП "Чон казат"

Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа – 375 тыс сомов

Израсходовано – 0.

ПП "Мекенчил"

Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 11 тыс 500 сомов

Израсходовано – 20 сомов.

ПП "Ата-Мекен"

Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 1 млн 999 тыс 900 сомов.

Израсходовано – 0.

ПП "Реформа"

Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 348 тыс 520 сомов.

Израсходовано – 0.

ПП "Кыргызстан"

Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 10 млн сомов

Израсходовано – 0.

ПП "ОРДО"

Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 200 тыс сомов

Израсходовано – 195 тыс 835 сомов.

С информацией о том, кто внес деньги в фонды партий и куда они расходуются, можно ознакомиться на сайте ЦИК.


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URL: https://www.vb.kg/390921
Теги:
выборы, Кыргызстан, деньги, Жогорку Кенеш, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (20 материалов)
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