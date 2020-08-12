Сколько денег в избирательных фондах партий - свежие данные ЦИК

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на своем сайте опубликовала информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политических партий по состоянию на 7 августа.
Напомним, 44 партии уведомили ЦИК об участии в выборах, две партии не открыли в срок избирательные фонды, что означает их выбывание из политической гонки. На сегодня не все партии пополнили свои избирательные фонды. По последним данным на 7 августа, деньги поступили только от 12 политических организаций. Из них больше всего средств у партии "Кыргызстан" – у них в фонде 10 миллионов сомов. Меньше всего у "Партии зеленых" – 200 сомов.
ПП "Мекеним Кыргызстан"
Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа – 3 млн 35 тыс сомов
Израсходовано – 2 млн 718 тыс 405 сомов.
ПП "Социал-Демократы"
Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 1 млн 703 тыс 510 сомов
Израсходовано - 1 млн 544 тыс 8 сомов.
ПП "Зеленых Кыргызстана"
Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 200 сомов
Израсходовано - 0.
ПП "Бир Бол"
Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 9 млн 676 тыс сомов
Израсходовано – 5 млн 269 тыс 140 сомов.
ПП "Республика"
Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 800 тыс сомов
Израсходовано – 120 тыс 400 сомов.
ПП "Биримдик"
Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 200 тыс сомов
Израсходовано – 80 тыс 25 сомов.
ПП "Чон казат"
Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа – 375 тыс сомов
Израсходовано – 0.
ПП "Мекенчил"
Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 11 тыс 500 сомов
Израсходовано – 20 сомов.
ПП "Ата-Мекен"
Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 1 млн 999 тыс 900 сомов.
Израсходовано – 0.
ПП "Реформа"
Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 348 тыс 520 сомов.
Израсходовано – 0.
ПП "Кыргызстан"
Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 10 млн сомов
Израсходовано – 0.
ПП "ОРДО"
Поступило средств за период с 9 июля 2020 г. по 7 августа - 200 тыс сомов
Израсходовано – 195 тыс 835 сомов.
С информацией о том, кто внес деньги в фонды партий и куда они расходуются, можно ознакомиться на сайте ЦИК.