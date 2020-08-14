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Соратники Алмазбека Атамбаева идут на выборы в ЖК в рядах новой партии

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- Оксана Гут
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Соратники Алмазбека Атамбаева идут на выборы в Жогорку Кенеш в рядах новой партии "Социал-демократы". Об этом сообщает политический совет СДПК.

"Мы - настоящая СДПК, имеем богатую историю в построении демократической республики и борьбы против коррупционно-клановых режимов. Мы были, есть и будем! Нас лишили лейбла и юридического адреса. Но мы физически существуем и дееспособны. Мы выражаем благодарность своим многочисленным активистам и сторонникам, поддерживающим нас в тяжёлое время. Рано или поздно истина восторжествует. В сложившейся ситуации ввиду невозможности юридически использовать прежнее название партии из-за незаконных решений министерства юстиции и судов, оставшиеся верные соратники А. Атамбаева решили воспользоваться предложением от партии "Социал-демократы" (СД) участвовать в выборах в Жогорку Кенеш КР по их списку", - говорится в заявлении и.о. председателя СДПК Анвара Артыкова.

При этом, отмечается, что партнеры согласны с программой и идеологией "старой" СДПК, созданной бывшим президентом. Артыков не скрывает, что таким способом атамбаевские социал-демократы пытаются "вернуть и сохранить настоящую партию СДПК (1993 года)".

"Никому не удастся вычеркнуть нас из истории страны, и мы уверены - наступит время, когда мы вместе вернем украденное властями доброе имя и все реквизиты партии. Правда победит!", - заключил Артыков.

Полный текст заявления политсовета СДПК в приложении.

Напомним, что партия "Социал-демократы" была создана в 2018 году. С июня этого года ее возглавляет старший сын Алмазбека Атамбаева - Сеид Атамбаев.


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URL: https://www.vb.kg/391034
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, суд, рейдерство, Кыргызстан, СДПК, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (25 материалов)
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