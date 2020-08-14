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Омуркулов, Рыспаев, Сурабалдиева, Калматов решили выйти из СДПК

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- Оксана Гут
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Члены фракции СДПК в Жогорку Кенеше написали заявления о выходе из партии. Об этом сообщила Кундуз Жолдубаева.

Так, в секретариат партии СДПК поступили заявления на имя и.о. председателя Анвара Артыкова от депутатов Исы Омуркулова, Эльвиры Сурабалдиевой, Кожобека Рыспаева и Анарбека Калматова о выходе из СДПК по собственному желанию.

"Это означает, что лидер фракции СДПК признает официальное руководство партии в лице Анвара Артыкова", - написала Жолдубаева у себя на странице в Facebook.

Она отметила, заявления Эльвиры Сурабалдиевой и Анарбека Калматова рассмотрены политсоветом партии.

При этом напомнила, что депутаты Иса Омуркулов и Кожобек Рыспаев решением политсовета партии были исключены из СДПК ещё в 2018 году.


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URL: https://www.vb.kg/391041
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Анарбек Калматов, Иса Омуркулов, Кожобек Рыспаев, выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Кундуз Жолдубаева, Эльвира Сурабалдиева, СДПК
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Сюжет: Выборы-2020 (26 материалов)
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