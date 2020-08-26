Решение ЦИК в отказе регистрации партии "Кыргызстан" является незаконным и подлежит отмене. Таким мнением в соцсетях поделился опытный политик Феликс Кулов.

Напомним, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР сняла с участия в выборах Жогорку Кенеша партию "Кыргызстан" из-за того, что документы партии подал человек, не являющийся ее официальным уполномоченным представителем.

"Скажу сразу, я абсолютно далек от мысли защищать партию "Кыргызстан". Мне, извиняюсь за грубость, до лампочки эта партия, но поскольку в нашей Конституции записано, что мы являемся правовым государством, решение ЦИК должно было быть основано на законе. А в законе чётко перечислены 7 (семь) конкретных оснований для отказа в регистрации и среди них нет ни одного по причине подачи документов "неуполномоченным представителем". Да, в статье 61 закона о выборах говорится, что документы в ЦИК должен подавать уполномоченный представитель, но если это сделало другое лицо, то в законе не указано, что данное обстоятельство является основанием для отказа в регистрации. Это нарушение, но оно не такое за которое можно отказать партии в регистрации. Поэтому решение ЦИК в отказе регистрации является незаконным и подлежит отмене", - написал лидер "Ар-Намыса" на своей странице в Facebook.

Мнение экс-премьер-министра и экс-депутата Жогорку Кенеша поддержали другие политики и эксперты.

"Некомпетентность членов ЦИКа привела к принятию ошибочного решения. Одна из трех партий-фавориток партия "Кыргызстан" по ошибке ЦИКа снята с гонки. Если это утверждение Ф. Кулова подтвердится и решением суда, то глава ЦИК и его члены голосовавшие за неправильное решение должны будут уйти в отставку", - высказался политолог Табылды Акеров.