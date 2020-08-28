Выборы: Кожобек Рыспаев о "качественных" кандидатах и успехе партий власти

В соцсетях появилась информация о том, что депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев идет на выборы в списке партии "Кыргызстан". Парламентарий в разговоре с VB.KG опроверг эти слухи и заявил, что в принципе не намерен баллотироваться в депутаты ЖК VII созыва.

Конкретной причины такого решения, по его словам, нет - просто устал от политики.

"Я не иду на выборы Жогорку Кенеша ни от какой партии. В этом году решил не становиться кандидатом. И на это нет причин. Я 10 лет работал депутатом, этого достаточно. Пусть народ оценивает мою работу. Теперь просто хочу отдохнуть, отдохнуть от политики", - сказал Рыспаев.

Пока еще депутат парламента после отдыха планирует заняться бизнесом.

"Бизнесменом был раньше и теперь продолжу предпринимательскую деятельность. Возможно, сначала возьму отпуск. Конечно, я останусь в Кыргызстане. Из страны уезжают те, кто наворовал из бюджета", - отметил нардеп.

Несмотря на свое непосредственное безучастие в выборах, опытный политик следит за ходом предвыборной гонки.

"Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", наверняка, выиграют. Первая как партия от власти, да и вторая тоже. Прогнозируют еще успех "Кыргызстану". Но, я думаю, главное, чтобы выборы были честные. Я бы пожелал нашим избирателям не продаваться. Надо сделать выбор в пользу хороших партий, а это зависит от представленных в ней кандидатов. Я вижу, что вновь баллотируются коллеги - депутаты, но много и тех, кого я не знаю", - поделился своим видением парламентарий.

И, что касается кандидатов. По словам, Рыспаева, их возраст совершенно не важен.

"Молодой депутат или нет - это не важно. Главное, чтобы от него был толк для народа, важно, как он будет работать. У нас были молодые и что они изменили? Кандидаты должны быть достойные - чистые, честные, без негативного багажа. Сейчас экономика упала, социальное напряжение в обществе, неразбериха в законах, в том же УПК, следующий созыв должен в этом всем разбираться. Будет тяжело, но надо выкарабкиваться", - высказался политик.

Напомним, Кожобек Рыспаев в 2010 году пришел в Жогорку Кенеш V созыва с партией "Ар-Намыс". В 2015 году он прошел в нынешний созыв по списку СДПК. В августе 2018-го его исключили из партии. А в конце июля этого года нардеп написал заявление о выходе из социал-демократов по собственному желанию.

Рыспаев прославился своей "обидчивостью". Именно он на слова бывшего президента Алмазбека Атамбаева о депутатах - "чимкириках" заявил, что "парламенте нет соплей. Здесь собралась элита народа".