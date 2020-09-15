50 тысяч сомов от спикера. Дастан Джумабеков подкупает избирателей?

Сегодня, 15 сентября, пресс-секретарь торага Жогорку Кенеша с официальной почты пресс-службы парламента разослал информацию о том, что Дастан Джумабеков подарил "суйунчу" в 50 тыс сомов новорождённому, названного Дастаном в его честь. Заголовок говорит сам за себя. Но есть и подробности. В тексте говорится, что уроженка села Кызыл-Адыр Таласской области назвала сына в честь действующего торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбека Джумабекова. Тот, в свою очередь, познакомился с молодой мамой в ходе своего рабочего визита в Таласскую область.

Во время беседы девушка поблагодарила Дастанбека Джумабекова за оказанное внимание и заботу. Она также добавила, что получила "суйунчу" от государства. А торага отметил, что за последние 28 лет со стороны государства не оказывалось должного внимания молодым семьям и новорожденным.

"В 2018 году Жогорку Кенеш принял закон, предусматривающий единовременную выплату при рождении ребенка "балага суйунчу" в размере 4-5 тысяч сомов. Это стало началом нашего проекта. Постепенно с ростом экономики страны будет расти и сумма материнского капитала. Если сейчас "суйунчу" составляет 4 тысячи сомов, то в следующем году вырастет до 10 тысяч, а через год 15 тысяч сомов. Важной задачей было принятие данного закона, который обязывает правительство выплачивать каждому новорожденному единовременную выплату", - заявил он.

В завершение спикер благословил новорожденного Дастана, пожелал ему благополучия, счастья и долгих лет жизни.

"Д.Джумабеков вручил молодой матери за радостную весть от имени своей семьи "суйунчу" в размере 50 тысяч сомов и уверил, что в скором времени в Кыргызстане каждый новорожденный будет получать подобные "суйунчу" от государства", - пишет пресс-секретарь торага.

В комментариях VB.KG он пояснил, что Дастан Джумабеков сделал такой щедрый подарок новорожденному из личных средств.

"У кыргызов так принято, по традиции раз молодая мама назвала сына Дастаном, то за такую весть Дастан Джумабеков от себя, от своей семьи вручил ей "суйунчу". Как выяснилось, у женщины это уже третий ребенок, она из малообеспеченной семьи, своей жилплощади не имеет", - сообщил Жоомарт Максатбеков.

На вопрос, как спикер парламента узнал об этой женщине и о том, что новорожденного мальчика назвали именно в честь него, ответить редакции затруднились.

"Возможно, его заранее об этом известили, кто-то из знакомых", - сказал Максатбеков.

Стоит отметить, что Дастан Джумабеков баллотируется в депутаты Жогорку Кенеша следующего созыва. Он идет 7-м в списке политической партии "Кыргызстан", у которой как раз в программе значится доведение "Балага суюнчу" до 50 000 сомов. Иными словами, поступок действующего спикера парламента не что иное, как предвыборная агитация. При этом распространить с нарушением закона в СМИ и среди общественности агитационное заявление торага под прикрытием служебной деятельности благополучно помогла его пресс-служба.

От редакции хотелось бы напомнить спикеру Жогорку Кенеша Дастанбеку Жумабекову и его пресс-секретарю о некоторых нормах Конституционного закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики":

Статья 21. Статус кандидатов

1. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением случаев, установленных настоящим конституционным Законом.

Статья 21-1. Недопустимость злоупотребления административным ресурсом

1. Злоупотребление административным ресурсом - это неправомерное использование человеческих, финансовых, материальных, медийных, институциональных ресурсов кандидатами, должностными лицами, руководителями государственных и муниципальных организаций, членами и учредителями средств массовой информации и интернет-изданий на выборах, полученных в результате их контроля над государственными гражданскими и муниципальными служащими или работниками государственных, муниципальных предприятий, учреждений, предприятий с долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов, над финансами и их распределением, которые могут трансформироваться в политические или другие формы поддержки тех или иных кандидатов, политических партий, нарушающие равенство всех кандидатов.

6. Лица, нарушившие требования настоящей статьи, несут уголовную либо иную ответственность, предусмотренную законодательством.

Также напомним, что депутаты Жогорку Кенеша именно по той причине - чтобы обеспечить равные возможности при агитации всем партиям - продлили себе каникулы до 2 октября. Тогда сам Дастан Джумабеков заявил, что было бы несправедливо депутатам, идущим на выборы. использовать высокую трибуну для агитации.

Статья 28. Недопустимость злоупотреблений правом на проведение предвыборной агитации

3. С момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп избирателей: выплачивать денежные средства; вручать подарки и иные материальные ценности; проводить льготную распродажу товаров; бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных печатных материалов, значков, футболок, головных уборов, шарфов, содержащих символику политической партии, выдвинувшей список кандидатов, изображение кандидата в соответствии с перечнем, утверждаемым Центральной избирательной комиссией; предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги.

Подкупом не считается оплата работы, выполненной в рамках трудовых отношений, оформленных в письменном виде между кандидатом, политической партией и исполнителем, оплаченной из средств избирательного фонда кандидата, политической партии.

4. Кандидаты, их близкие родственники, супруг (супруга), представители кандидатов и политических партой с момента назначения выборов и до опубликования результатов выборов не вправе заниматься благотворительной деятельностью.