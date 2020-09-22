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Партии уже потратили на предвыборную гонку почти 505 млн сомов

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- Оксана Гут
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Партии, участвующие в выборах Жогорку Кенеша, уже потратили почти 505 млн сомов из избирательных фондов. Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 16-ти политических партий по состоянию на 18 сентября 2020 года на основе банковских сведений.

"Мекеним Кыргызстан" поступило 108 млн 215 641 сомов, израсходовано 105 053 771 сомов;

"Биримдик" поступило 97 млн 408 300 сомов, израсходовано - 89 602 259 сомов;

"Кыргызстан" поступило 90 млн 539 602 сомов, израсходовано - 88 407 824 сомов;

"Ата-Мекен" поступило 47 млн 945 134 сомов, израсходовано - 41 986 511 сомов;

"Бир Бол" поступило 38 млн 537 293 сомов, израсходовано - 38 520 449 сомов;

"ЗАМАНДАШ" поступило 37 млн 292 000 сомов, израсходовано - 37 278 196 сомов;

"РЕСПУБЛИКА" поступило 30 млн 116 655 сомов, израсходовано 29 956 836 сомов;

"Мекенчил" поступило 13 млн 060 175 сомов, израсходовано - 12 360 334 сомов;

"Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов" поступило 10 млн 169 500 сомов, израсходовано 10 117 303 сомов;

"Социал-демократы" поступило 9 млн 423 360 сомов, израсходовано - 9 234 112 сомов;

"ОРДО" поступило 8 млн 314 000 сомов, израсходовано - 8 287 508 сомов;

"Бутун Кыргызстан" поступило 7 млн 629 524 сомов, израсходовано - 6 981 208 сомов;

"Реформа" поступило 7 млн 539 662 сомов, израсходовано - 7 259 269 сомов;

"Ыйман Нуру" поступило 7 млн 063 800 сомов, израсходовано 6 562 480 сомов;

"Мекен Ынтымагы" поступило 7 млн 039 210 сомов, израсходовано - 6 986 882 сомов;

"Чон казат" поступило 6 млн 688 914 сомов, израсходовано - 6 192 666 сомов.

Всего поступило на счета 16-ти партий за период с 9 июля 2020 г. по 18 сентября 2020 г. 526 млн 982 770 сомов, истратили они 504 млн 787 608 сомов.

В соответствии с п.12 ст.41 Конституционного закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", банковские или иные учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете политической партии. Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.


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URL: https://www.vb.kg/392230
Теги:
выборы, Кыргызстан, деньги, Жогорку Кенеш, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (107 материалов)
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