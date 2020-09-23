ЦИК исключил Лунару Мамытову и еще 8 человек из списка "Мекеним Кыргызстан"

ЦИК исключила 9 кандидатов из списка политической партии "Мекеним Кыргызстан". Такое решение принято накануне, 22 сентября, на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР на основании письменного уведомления политической партии "Мекеним Кыргызстан".

В частности, исключены кандидаты:

Жаныкулова Хамракула Жаныкуловича;

Мамытову Лунару Улукбековну;

Ахметову Малику Ялкуновну;

Калиеву Сайкал Асангуловну;

Шакирову Алину Кубанычбековну;

Таирову Гулжамал Эркебаевну;

Абдукадырову Мадину Абытовну;

Айтыеву Сабину Рустамовну;

Касымову Бермет Данияровну.

Также ЦИК приняла решение об исключении кандидатов от партий:

"Социал-демократы":

Саитову Минавархан Аттакуровну;

Токомбаева Райымбека Замирбековича.

"Кыргызстан"

Назарова Айтмамата Кошоевича.

"Справедливости и развития "Ыйман Нуру"

Молдоярову Дамиру Батыркуловну.

"Замандаш"

Кыбраева Муратбека Анаркуловича.

Решение принято на основании письменного уведомления политических партий или личного заявления от 22 сентября 2020 года, руководствуясь статьей 61 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", статьями 6, 7, 18 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики".