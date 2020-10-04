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Сельчан Чуйской области подвозят к участку 1328 в Бишкеке. Обещают деньги

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- Оксана Гут
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Жителей сел Чуйской области массово подвозят на маршрутных такси к избирательному участку 1328, что находится в Учебно-воспитательном комплексе школы-гимназии №67 в Бишкеке. Соответствующее видео отправили VB.KG очевидцы.

Наблюдательные граждане сообщают, что авто паркуют неподалеку от школы №67, потом сельчан отправляют голосовать группами. Координируют все это отдельные люди.

От редакции отметим, что на избирательном участке 1328 большая очередь. Журналистам удалось поговорить с некоторыми "подвозными" избирателями. Узнать их не составило труда, люди выглядят растеряно и не ориентируются в городе.

"Нас привезли. Я здесь ничего не знаю. Нам сказали в школу 67 идти. (...) Ничего не дали еще. Сказали кидайте (бюллетень - ред.), на маршрутку садитесь и там раздадут деньги. Так сказали, а сколько не знаю", - сказала одна из собеседниц, признав, что приехала на маршрутке с другими односельчанами из Чуйской области.

Тех, кто проголосовал, координаторы отправляют в маршрутки к якобы какому-то "Замиру".


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URL: https://www.vb.kg/392598
Теги:
выборы, нарушения, партии, Чуйская область, школа, Кыргызстан, деньги, подкуп, Жогорку Кенеш, МВД, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (131 материалов)
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