Люди ворвались в здание ГКНБ. Требуют освобождения Атамбаева

Люди сломали забор и ворвались в здание Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщает активист Улан Усейин в социальных сетях.

Он пишет, что собравшиеся требуют освободить из под стражи Сапара Исакова, Алмазбека Атамбаева и Садыра Жапарова. Сейчас внутри здания находятся люди, они ведут переговоры с руководством Нацкомитета безопасности.

Напомним, сегодня утром на площади Ала-Тоо началась акция протеста партий, несогласных с выборами. Вечером группа граждан предприняла попытку перелезть через забор Белого Дома, после чего начался силовой разгон митингующих. Имеется информация о десятках раненых, в тяжелом состоянии находятся как минимум пять сотрудников правопорядка, уничтожены машины патрульной службы милиции, пострадали сотрудники "скорой", которое выезжали на вызов в эпицентр беспорядков. Через несколько часов противостояния милиции и граждан, силовики отступили. Митингующие вновь заняли площадь Ала-Тоо, а потом зашли в здание Белого Дома.