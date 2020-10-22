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В Кыргызстане повторные выборы в Жогорку Кенеш могут отложить до весны 2021

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане могут отложить повторные выборы в Жогорку Кенеш до весны 2021 года. Об этом стало известно известно сегодня, 22 октября, в ходе очередного заседания парламента в госрезиденции "Ала-Арча".

В Жогорку Кенеш был внесен законопроект о приостановлении действия некоторых норм конституционного закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики". В частности, он предполагает перенес выборов депутатов 7 созыва ЖК.

Законопроект инициирован группой депутатов, в том числе Талантом Мамытовым, Канатом Исаевым, Омурбеком Бакировым и другими. Среди инициаторов также лидеры "Ата-Мекена" Омурбек Текебаев и "Бир Бола" Алтынбек Сулайманов.

В качестве обоснования такого предложения, нардепы указывают тяжелую политическую, эпидемиологическую и, в большей степени, экономическую ситуацию в стране.

"На сегодня, согласно нормам закона, дата повторных выборов Жогорку Кенеша назначается автоматически. Так, выборы назначены на 20 декабря и мы должны уложиться к этому времени. Но мы предлагаем приостановить некоторые нормы закона о выборах до принятия нового проекта Конституции", - сказал журналистам депутат от "Республики - Ата-Журт" Талант Мамытов.

Омурбек Текебаев же объяснил свою поддержку законопроекта тем, что перед выборами необходимо решить вопросы социально-политического и экономического характера, в том числе, с дефицитом бюджета. Что касается поправок в Конституцию, то главный социалист страны поддержит их при условии сохранения парламентской формы правления.


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URL: https://www.vb.kg/393404
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, экономика, политика, Жогорку Кенеш, Омурбек Текебаев, Талант Мамытов, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (150 материалов)
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