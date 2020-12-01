Кандидаты в президенты КР уже потратили более 6,5 млн сомов из своих фондов

41 кандидат в президенты КР из 47-ми образовали избирательные фонды, открыв специальные счета в двух установленных ЦИКом банковских учреждениях: ОАО"РСК Банк" и ОАО "Айыл Банк". Таковы данные контрольно-ревизионной группа ЦИК КР по состоянию на 27 ноября.
Согласно им, больше всего средств поступило на счет гендиректора ОсОО МКК "М Булак" Бабыржана Тольбаева - 5 млн 200 тысяч сомов. И потратил он уже почти 1,5 млн сомов. Меньше всего на счет Токтайым Уметалиевой - всего 1900 сомов. Она пока не расходовала деньги. Отметим, что Садык Шер-Нияз, который накануне отказался от участия в выборах, уже успел потратить 9,6 тыс сомов из 50 тысяч.
Ниже представлена информация о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 29 кандидатов на основе банковских сведений. Движения средств на специальных счетах избирательных фондов других кандидатов пока нет.
1. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич поступило - 1 млн 161 тыс сомов, израсходовано - 1 160 610 сомов
2. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич поступило - 1 млн сомов, израсходовано - 550 305 сомов
3. Чороев Кубан Аманбекович поступило - 100 тыс сомов, израсходовано - 0
4. Исаев Канатбек Кедейканович поступило - 177 тыс сомов, израсходовано - 18 590 сомов
5. Тагаев Рашид Бакирович поступило - 522 500 сомов, израсходовано - 435 105 сомов
6. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович поступило - 299 тыс сомов, израсходовано - 118 546 сомов
7. Сооронкулова Клара Сыргакбековна поступило - 126 тыс сомов, 6 150 сомов
8. Касенов Аймен Абдыталипович поступило - 1 млн 454 875 сомов, израсходовано - 1 млн 291 970 сомов
9. Шер-Нияз Садык поступило - 50 тысяч, израсходовано - 9 620 сомов
10. Кабылбеков Урустам Кубанычбекович поступило - 25 тыс сомов, 25 тыс сомов
11. Товкеев Ильгиз Шамшытбекович поступило - 100 тыс сомов, израсходовано - 100 тыс
12. Арстанбек Мыктыбек поступило - 10 тыс сомов, израсходовано - 5 010 сомов
13. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич поступило - 700 020 сомов, израсходовано - 87 015 сомов
14. Уметалиева Токтайым Джумаковна поступило 1 900 сомов, израсходовано - 0
15. Малиев Арсланбек Касымакунович поступило 225 тыс сомов, израсходовано - 225 тыс сомов
16. Болгомбаев Медер Кадыркулович поступило 30 тыс сомов, израсходовано - 29 500 сомов
17. Ташов Имамидин Асамидинович поступило - 800 тыс сомов, израсходовано - 360 660 сомов
18. Асанов Курсан Сатарович поступило 333 тыс сомов, израсходовано - 38 045 сомов
19. Иманалиев Каныбек Капашович поступило - 20 тыс сомов, израсходовано - 2 520 сомов
20. Джеенбеков Равшан Бабырбекович поступило - 350 тыс сомов, израсходовано - 63 405 сомов
21. Энназаров Санжарбек Арзыкулович поступило - 5 тыс сомов, израсходовано - 4 тыс сомов
22. Исабеков Кубанычбек Сатиндиевич поступило - 40 500 сомов, израсходовано - 40 500 сомов
23. Абакиров Эльдар Курманбекович поступило - 10 тыс сомов, израсходовано - 9 750 сомов
24. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич поступило - 50 сомов, израсходовано - 49 900
25. Токтосунов Кубанычбек Абдышевич поступило - 7 250 сомов, израсходовано - 7 150 сомов
26. Тольбаев Бабыржан Латиханович поступило - 5 млн 200 тыс сомов, израсходовано - 1 млн 490 635 сомов
27. Сегизбаев Абдил Кенешевич поступило - 509 910 сомов, израсходовано - 466 750
28. Ибраев Самат Кулукеевич поступило - 4 тыс сомов, израсходовано - 0
29. Жапаров Садыр Нургожоевич поступило - 1 млн 230 тыс сомов, израсходовано - 104 045.
Итого: поступило - 14 млн 541 955 сомов, израсходовано - 6 млн 699 781.
В соответствии с п. 12 ст. 41 конституционного Закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", банковские или иные учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата. Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.