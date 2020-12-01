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Кандидаты в президенты КР уже потратили более 6,5 млн сомов из своих фондов

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- Оксана Гут
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41 кандидат в президенты КР из 47-ми образовали избирательные фонды, открыв специальные счета в двух установленных ЦИКом банковских учреждениях: ОАО"РСК Банк" и ОАО "Айыл Банк". Таковы данные контрольно-ревизионной группа ЦИК КР по состоянию на 27 ноября.

Согласно им, больше всего средств поступило на счет гендиректора ОсОО МКК "М Булак" Бабыржана Тольбаева - 5 млн 200 тысяч сомов. И потратил он уже почти 1,5 млн сомов. Меньше всего на счет Токтайым Уметалиевой - всего 1900 сомов. Она пока не расходовала деньги. Отметим, что Садык Шер-Нияз, который накануне отказался от участия в выборах, уже успел потратить 9,6 тыс сомов из 50 тысяч.

Ниже представлена информация о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 29 кандидатов на основе банковских сведений. Движения средств на специальных счетах избирательных фондов других кандидатов пока нет.

1. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич поступило - 1 млн 161 тыс сомов, израсходовано - 1 160 610 сомов

2. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич поступило - 1 млн сомов, израсходовано - 550 305 сомов

3. Чороев Кубан Аманбекович поступило - 100 тыс сомов, израсходовано - 0

4. Исаев Канатбек Кедейканович поступило - 177 тыс сомов, израсходовано - 18 590 сомов

5. Тагаев Рашид Бакирович поступило - 522 500 сомов, израсходовано - 435 105 сомов

6. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович поступило - 299 тыс сомов, израсходовано - 118 546 сомов

7. Сооронкулова Клара Сыргакбековна поступило - 126 тыс сомов, 6 150 сомов

8. Касенов Аймен Абдыталипович поступило - 1 млн 454 875 сомов, израсходовано - 1 млн 291 970 сомов

9. Шер-Нияз Садык поступило - 50 тысяч, израсходовано - 9 620 сомов

10. Кабылбеков Урустам Кубанычбекович поступило - 25 тыс сомов, 25 тыс сомов

11. Товкеев Ильгиз Шамшытбекович поступило - 100 тыс сомов, израсходовано - 100 тыс

12. Арстанбек Мыктыбек поступило - 10 тыс сомов, израсходовано - 5 010 сомов

13. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич поступило - 700 020 сомов, израсходовано - 87 015 сомов

14. Уметалиева Токтайым Джумаковна поступило 1 900 сомов, израсходовано - 0

15. Малиев Арсланбек Касымакунович поступило 225 тыс сомов, израсходовано - 225 тыс сомов

16. Болгомбаев Медер Кадыркулович поступило 30 тыс сомов, израсходовано - 29 500 сомов

17. Ташов Имамидин Асамидинович поступило - 800 тыс сомов, израсходовано - 360 660 сомов

18. Асанов Курсан Сатарович поступило 333 тыс сомов, израсходовано - 38 045 сомов

19. Иманалиев Каныбек Капашович поступило - 20 тыс сомов, израсходовано - 2 520 сомов

20. Джеенбеков Равшан Бабырбекович поступило - 350 тыс сомов, израсходовано - 63 405 сомов

21. Энназаров Санжарбек Арзыкулович поступило - 5 тыс сомов, израсходовано - 4 тыс сомов

22. Исабеков Кубанычбек Сатиндиевич поступило - 40 500 сомов, израсходовано - 40 500 сомов

23. Абакиров Эльдар Курманбекович поступило - 10 тыс сомов, израсходовано - 9 750 сомов

24. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич поступило - 50 сомов, израсходовано - 49 900

25. Токтосунов Кубанычбек Абдышевич поступило - 7 250 сомов, израсходовано - 7 150 сомов

26. Тольбаев Бабыржан Латиханович поступило - 5 млн 200 тыс сомов, израсходовано - 1 млн 490 635 сомов

27. Сегизбаев Абдил Кенешевич поступило - 509 910 сомов, израсходовано - 466 750

28. Ибраев Самат Кулукеевич поступило - 4 тыс сомов, израсходовано - 0

29. Жапаров Садыр Нургожоевич поступило - 1 млн 230 тыс сомов, израсходовано - 104 045.

Итого: поступило - 14 млн 541 955 сомов, израсходовано - 6 млн 699 781.

В соответствии с п. 12 ст. 41 конституционного Закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", банковские или иные учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата. Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.


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URL: https://www.vb.kg/394645
Теги:
Адахан Мадумаров, Курсан Асанов, Садыр Жапаров, Токтайым Уметалиева, выборы, Кыргызстан, деньги, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (175 материалов)
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