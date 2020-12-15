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На подготовку и проведение референдума в КР потратят почти 40 млн сомов

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- Оксана Гут
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На подготовку и проведение референдума в Кыргызстане из госбюджета потратят 39 млн 946 тысяч сомов. ЦИК КР утвердила смету расходов.

Проведение референдума назначено в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О назначении референдума (всенародного голосования) по определению формы правления Кыргызской Республики" от 11 декабря 2020 года № 6, в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики "О референдуме Кыргызской Республики", в целях организации подготовки и проведения референдума Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 7, 8 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики".

"Расходы избирательных комиссий по мероприятиям, связанным с подготовкой и проведением референдума, производятся за счет республиканского бюджета согласно принятых законодательством процедур. ЦИК сформировала детальную смету расходов с учетом только необходимых для организации процесса мероприятий и применением норм, коэффициентов, лимитов, ставок, установленных нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики для организационных работ/услуг по подготовке и проведению референдумов.

В целях повышения финансовой прозрачности ЦИК сформировала новые подходы к учету и отчетности по выделяемым из бюджета средствам, включающие передачу в территориальные избирательные комиссии денежных средств только по защищенным статьям расходов", отмечают в ведомстве.

Территориальным избирательным комиссиям поручено обеспечить контроль за целевым использованием этих средств.

Смета:

Зарплата (ГРС при ПКР) 942 400

Отчисления в Соцфонд 17,25% (ГРС при ПКР) 163 тысячи

Расходы на служебные поездки 4 млн 100 тысяч. Из них 2 млн сомов для ЦИК, 1,5 млн сомов МИД КР, 200 тысяч - ГСМ при ПКР, 400 тысяч - ГРС при ПКР

Услуги связи 3 млн 150 тысяч. Из них 2 600 000 - ЦИК, 500 000 - МИД, 50 000 - ГСМ при ПКР

Арендная плата 50 тысяч (ГСМ при ПКР)

Транспортные расходы 8 млн 898 800. Из них 7 848 800 - по областям, 1 млн - МИД, 50 тысяч - ГСМ при ПКР

Прочие расходы 19 млн 567 200. Из них 13 млн 500 тысяч - ЦИК, 4 967 200 - по областям, 1 млн - МИД, 100 тысяч - ГСМ при ПКР

Приобретение предметов и материалов для текущих хоз целей 3 млн 074 600. Из них 2 024 600 - ЦИК, 1 млн МИД, 50 тысяч - ГСМ при ПКР

Приобретение услуг охраны -

Коммунальные услуги -

Машины и оборудование -

Итого: 39 млн 946 тысяч сомов. Из 20 млн 124 600 - ЦИК, 12 816 тысяч - по областям, 5 млн - МИД, 500 тысяч - ГСМ при ПКР, 1 млн 505 400 - ГРС при ПКР.

Постановление принято в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О назначении референдума (всенародного голосования) по определению формы правления Кыргызской Республики" от 11 декабря 2020 года № 6, руководствуясь статьей 42 конституционного Закона Кыргызской Республики "О референдуме Кыргызской Республики", пунктами 7, 12, 18 части 1 статьи 7, частями 2, 3, 6, 7 статьи 25 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики".

Референдум по определению формы правления состоится в один день с выборами Президента 10 января 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/395155
Теги:
бюджет, выборы, референдум, Кыргызстан, деньги, расходы, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (195 материалов)
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