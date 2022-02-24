Главное о ситуации на Украине

В ночь на 24 февраля Владимир Путин в эфире федеральных каналов объявил о начале военной операции на Украине. vb.kg рассказывает, как развиваются события.

Ночь, 24.02.2022 года

Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине

Во время заседания Совета Безопасности ООН, около 5:30 по московскому времени, в эфире "России 24" показали обращение Владимира Путина к россиянам. К 6:00 оно появилось на сайте Кремля.

Путин объявил о начале "специальной военной операции" ради "защиты людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По словам российского президента, Россия хочет добиться демилитаризации Украины и не намерена оккупировать соседнюю страну. Он призвал украинских военных сложить оружие и идти домой, поскольку они давали присягу "народу, а не хунте".

Владимир Зеленский призвал россиян выступить против войны

В ночь на 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский

записал обращение к гражданам России на русском языке. Он сказал, что не получил ответа от Путина на предложение поговорить по телефону, подробно объяснил, чем Украина в реальности отличается от еt образа в российских новостях, а также заявил, что вопреки заявлениям на российском ТВ страна не выступает против русской культуры и не поддерживает нацизм.

Запад осудил действия России

В ночь на 24 февраля по инициативе Украины Совет безопасности ООН снова провел экстренное заседание. Генеральный секретарь ООН, США и Евросоюз осудили действия России, а Украина подчеркнула, что РФ объявила ей войну.

Согласно позиции российского представителя, корректно называть действия РФ не войной, а "спецоперацией на Донбассе". США начали в срочном порядке готовить резолюцию из-за ввода войск и намерены представить её ООН уже 24 февраля.

Президент США Джо Байден выступил против действий России, подтвердил, что 24 февраля Штаты с союзниками введут санкции против России, а также пообещал и дальше оказывать поддержку Киеву. Санкции США против России коснутся в том числе финансовых организаций и экспорта, контроль которого, вероятно, затронет и доступ к технологиям.

Представители НАТО намерены провести экстренное заседание. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг осудил действия России, назвав их "безрассудным и неспровоцированным нападением", а также нарушением международного права и угрозой евро-атлантической безопасности.

В Украине ввели ЧС

После начала военной операции России Зеленский объявил о вводе военного положения.

Совет национальной безопасности и обороны Украины уже принял решение о таких мерах на территории страны. Сегодняшняя мера не касается Донецкой и Луганской областях, поскольку там, согласно законам Украины, действует отдельный режим - и ЧП фактически введено с 2014 года. Верховная рада должна утвердить решение в течение 48 часов. Режим вводится на 30 дней: президент может продлить его новым указом.

Украина с 02:45 по московскому времени закрыла воздушное пространство для гражданских самолётов, сообщило профильное госпредприятие "Украэрорух" и подтвердил сервис FlightRadar. Власти Украины приняли такое решение из-за высокого риска авиационной безопасности. Аэропорты Запорожья, Харькова и Днепра временно закрылись на приём и отправление.

Утро, 24.02.2022 года

Российские ВС обстреливают воинские части и склады

К утру 24 февраля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и МЧС Украины сообщила о последствиях российских обстрелов:

артобстрел воинской части села Староконстантинов в Хмельницкой области; пожар на военных складах в городах Краснополье и Марганец в Днепропетровской области; взрыв телебашни, обстрел аэродрома и возгорания на складах в Луцке; пожар воинской части возле города Бровары в Киевской области; пожар на военных складах в селе Радушинцы Полтавской области и селе Россошков Черкасской области; попадание снаряда на военный склад в селе Ивница Житомирской области и в Ивано-Франковске; обстрел военной части в селе Каменка Бужская Львовской области; попадание снаряда во взлётную полосу военного аэродрома в Мариуполе, возгорание семи частных жилых домов; попадание снаряда во взлетную полосу аэродрома в Хмельницком; извлечение из-под завалов шести человек на аэродроме в Нежине; воздушная тревога в Полтаве.

Пограничная служба Украины сообщила о движущейся со стороны Крыма колонне российской военной техники и опубликовала видео с камер наблюдения на пограничном переходе. По данным Минобороны России, украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям.

Минобороны РФ указывает, что военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя и что средства противовоздушной обороны Украины подавлены. Киев же, наоборот, заявляет, что воздушные силы страны отбивают нападение, а армия удерживает оборону. Генштаб Украины считает ситуацию "контролируемой" и опровергает сообщения о высадке российского десанта в Одессе.

Биржи РФ закрылись, рубль рухнул

Около восьми утра Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках. Так же поступила Петербургская, заявив о "запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов". Петербургская биржа уточнила, что участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки. Когда они восстановят работу, пока неизвестно.

Курс рубля резко упал. Центробанк начал специальные операции, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке.

Российские аэропорты на юге России приостановили работу

Россия закрыла для гражданских самолётов воздушное пространство вблизи границы с Украиной.

Ограничения действуют как минимум до 03:45 мск 02 марта 2022 года. Росавиация объясняет такие действия "осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине", а также "настоятельно не рекомендует" пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.

Нефть растет

Апрельские фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE выросли на 3,30%, до $100,04 за баррель к 06:21 мск. В ходе торгов Brent подскакивала на 5 процентов - до 102 доллара за баррель. На 8:02 мск цена апрельских фьючерсов на Brent составляла 101,4 доллара за баррель. На 8:40 мск стоимость фьючерсов Brent с поставкой в апреле составила 101,99 доллара за баррель

Фьючерсы на американскую нефть WTI также выросли на 4,6 процента, до 96,51 доллара, что также является самым высоким показателем с августа 2014 года.

День, 24.02.2022 года

Китай высказался о ситуации

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай внимательно следит за ситуацией и надеется на мирное решение критической ситуации в Украине.

"В нынешних условиях все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности, поскольку мы считаем, что дверь к мирному решению украинского вопроса не закрыта полностью и не должна быть закрыта", - сказал китайский дипломат.

Подчеркнув необходимость диалога, Чжан Цзюнь отметил, что существует сложный исторический контекст по украинскому вопросу и нынешняя ситуация является результатом взаимодействия различных факторов.

МИД Кыргызстана рекомендовал воздержаться от поездок в Украину

Министерство иностранных дел рекомендует соотечественникам, находящимся на территории Украины, соблюдать законодательство и соответствующие правила страны пребывания, предпринять все необходимые меры личной безопасности, а кыргызстанцам, планирующим выехать в Украину, воздержаться от поездки.

Диппредставительство Кыргызстана в Украине в настоящее время работает в штатном режиме. Оно поддерживает постоянную связь с гражданами республики, находящимися на территории Украины. Им даны соответствующие разъяснения.

В Департаменте консульской службы МИД КР, посольстве КР в Украине работает горячая линия, позвонив на которую граждане Кыргызской Республики, находящиеся на территории Украины, могут получить ответы на все вопросы консульско-правового характера:

Посольство Кыргызстана в Украине:

+380997573413, +380442370346, +380442370348, а также WhatsApp группа посольства; Департамент консульской службы МИД КР: +996 551 312 000 (Горячая линия); +996 703 428 865, +996 709 983 465, +996 554 065 215.

Национальный банк Украины запретил снятие со счетов наличной иностранной валюты

"Запрещаем выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, которые обеспечивают выполнение мобилизационных планов или задач правительства", - сказал он в ходе видеообращения глава украинского центробанка Кирилл Шевченко

Платежи правительства проводятся без ограничений, отметил Шевченко.

Кроме того, Нацбанк Украины ограничил снятие наличных гривен со счета суммой в 100 тысяч гривен в день, при этом безналичные операции не ограничиваются, сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко.

Министр обороны Украины пообещал оружие добровольцам

Украина переходит в режим полной обороны, заявил министр обороны страны Алексей Резников.

Всех, кто готов воевать и способен держать оружие в руках, он призвал вступать в Силы территориальной обороны ВС Украины.

Чтобы получить оружие, нужно прийти в местное подразделение Сил территориальной обороны с паспортом.

Австралия ввела санкции против 25 россиян

Австралия вводит ограничительные меры против 25 россиян, собирается и дальше вводить санкции в отношении России, под которые могут попасть около 300 членов Федерального Собрания, заявил в четверг австралийский премьер Скотт Моррисон.

"Будут дальнейшие волны санкций по мере того, как мы выявляем ответственных за эти вопиющие действия, в том числе приступим [к санкциям] в отношении около 300 членов российского парламента", - сказал Моррисон в обращении на австралийском ТВ.

Кроме того, Моррисон объявил о введении финансовых санкций, в соответствии с которыми граждане Австралии и австралийские структуры не могут вести дела с пятью российскими банками.

"Сейчас мы находимся на втором этапе осуществления этих финансовых санкций. Действующий министр финансов Бирмингем завершил процесс применения санкций еще к 25 лицам. Среди них - командующие армией, заместители министра обороны, также [санкции введут] в отношении четырех структур, участвующих в разработке и продаже военных технологий и оружия", - заявил Моррисон.

Премьер Австралии напомнил, что накануне объявил о введении запрета на поездки в отношении восьми членов российского Совета безопасности.

Украина разорвала дипотношения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает "Интерфакс".

"Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - заявил Зеленский на брифинге в четверг.

Во вторник украинский президент сообщил, что к нему поступил запрос от МИД Украины о разрыве дипотношений с РФ.

Ранее в четверг стало известно, что Россия намерена провести специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.

НАТО проведет виртуальный саммит по Украине 25 февраля

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Лукашенко заявил, что вопрос о признании ЛНР и ДНР есть в повестке дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что вопрос о признании ЛНР и ДНР для Минска стоит в повестке дня.

"У нас этот вопрос в повестке дня стоит, в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", - цитирует его агентство БелТА.

По словам Лукашенко, это не является проблемой. "Мы с [президентом России Владимиром] Путиным говорили сегодня нам не до этого. Это во-первых. Во-вторых, это не является проблемой. А в-третьих, нам надо четко понимать: вот делаем шаг, что будет в результате этого шага? Но тем не менее это не проблема", - продолжил президент.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что Минск с уважением и пониманием воспринимает решение России признать независимость ДНР и ЛНР. При этом Белоруссия после решения России о признании ДНР и ЛНР намерена исходить из союзнических отношений и международных обязательств, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации.

Рубль отыграл падение

Курс рубля развернулся вверх и уже почти отыграл потери к доллару и евро, понесенные в результате обвала на "Московской бирже" в четверг утром, сообщил "Интерфакс".

Курс поддержало решение Банка России приступить к валютным интервенциям, при этом в ходе утренних торгов доллар обновил исторический максимум, евро в моменте рос до отметок середины декабря 2014 года.

Курс доллара США составил 83,27 руб./$1 в 12:50, что на 2,11 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар дорожал до уровня 89,6 руб./$1 (+8,44 рубля к предыдущему закрытию), зафиксировав новый исторический максимум. Евро стоил 93,49 рубля, подорожав на 1,79 рубля. Ранее евро достигал 99,99 рубля впервые с 16 декабря 2014 года (+8,29 рубля к предыдущему закрытию). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) выросла на 1,96 рубля - до 87,87 рубля.

Банк России анонсировал валютные интервенции, которые призваны сгладить последствия обвала рынков на фоне военной операции на Украине.