Абылгазиев внес кандидатуру Догоева на должность главы Госкомсвязи

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Дастана Догоева для назначения на должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики.

Справочно: В случае отставки либо освобождения от должности члена Правительства Кыргызской Республики Премьер-министр Кыргызской Республики вносит Президенту Кыргызской Республики кандидатуру для назначения на вакантную должность члена Правительства Кыргызской Республики в течение 5 рабочих дней со дня ее одобрения Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики в трехдневный срок со дня принятия соответствующего постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики издает указ о назначении члена Правительства Кыргызской Республики.

Накануне премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев внес представление Президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову об освобождении председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Бакыта Шаршембиева от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Глава государства отставку принял.