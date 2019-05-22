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Абылгазиев внес кандидатуру Догоева на должность главы Госкомсвязи

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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Дастана Догоева для назначения на должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики.

Справочно: В случае отставки либо освобождения от должности члена Правительства Кыргызской Республики Премьер-министр Кыргызской Республики вносит Президенту Кыргызской Республики кандидатуру для назначения на вакантную должность члена Правительства Кыргызской Республики в течение 5 рабочих дней со дня ее одобрения Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики в трехдневный срок со дня принятия соответствующего постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики издает указ о назначении члена Правительства Кыргызской Республики.

Накануне премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев внес представление Президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову об освобождении председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Бакыта Шаршембиева от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Глава государства отставку принял.


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URL: https://www.vb.kg/378487
Теги:
Госагентство связи, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, правительство, президент, Дастан Догоев
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Сюжет: Назначения и отставки (724 материалов)
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