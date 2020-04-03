В Кыргызстане зарегистрировано 9 новых случаев заражения COVID-19

В Кыргызстане коронавирусная инфекция COVID-19 подтвердилась у 9 человек. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, всего в республике на 3 апреля зарегистрировано 125 случаев заражения. Из них 4 пациента находятся в тяжелом состоянии, 1 больной получает искусственную вентиляцию легких.

Напомним, 18 марта в Кыргызстане были выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим правительство ввело режим ЧС в регионах, где проживали больные. Позже был объявлен режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. После того, как первые пациенты были обнаружены в Бишкеке и Оше, в этих городах, а также в Джалал-Абаде был введен режим чрезвычайного положения. 3 апреля стало известно о первой смерти пациента от коронавируса.