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Генпрокуратура нашла нарушения у кандидатов от "Замандаш" и "Бир Бол"

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- Екатерина Улитина
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Генеральная прокуратура выявила нарушения у кандидатов в депутаты от политических партий "Бир Бол" и "Замандаш". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, сообщается, что член партии "Бир Бол" А.Ч., зарегистрированный в качестве кандидата в депутаты ЖК, одновременно является почетным консулом Норвегии в нашей стране, что является нарушением требований действующего законодательства о запрете заниматься политической деятельностью консульским должностным лицам.

В связи с чем, Генеральной прокуратурой республики в МИД Кыргызской Республики внесено предписание о незамедлительном устранении нарушений закона.

Также установлено, что член Кадамжайской районной территориальной избирательной комиссии М.К. (от политической партии "Замандаш"), в настоящее время занимает должность начальника Кадамжайского районного управления Социального фонда.

"Согласно п.2 ч.1 ст.22 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", должностное лицо государственных органов и органов местного самоуправления не может быть членом территориальной, участковой избирательной комиссии.

В связи с чем, на имя руководителей ЦИК и Социального фонда Кыргызской Республики направлено письмо о рассмотрении данного вопроса и принятии решения в соответствии с требованиями действующего законодательства республики", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отметим, ранее ЦИК рассмотрел вопрос об участии в выборах кандидата Дастана Джумабекова. Он, являясь спикером ЖК, вручил 50 тысяч сомов матери новорожденного ребенка, которого назвала в честь него. По итогам голосования, члены ЦИК решили не снимать Джумабекова с предвыборной гонки, письменное предупреждение получила партия.

Напомним, во время агитационного периода партии и кандидаты не имеют право заниматься любыми формами благотворительности.


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URL: https://www.vb.kg/392168
Теги:
выборы, Кыргызстан, Генеральная прокуратура, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (105 материалов)
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